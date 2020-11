L'Angleterre prend la Géorgie à son propre jeu pour le triplé du talonneur Jamie George [VIDEO]

Sans surprise, l'Angleterre a facilement dominé la Géorgie dans le cadre de la Coupe d'Automne des Nations ce samedi.

Pas d'exploit pour les Géorgiens face à l'Angleterre. Les Lelos n'ont pas créé la surprise à l'instar des Pumas face aux All Blacks. Invités à participer à la Coupe d'Automne des Nations, ils n'ont pas démérité face aux Anglais. Mais les hommes d'Eddie Jones ont parfaitement géré leur match face à des Géorgiens avec de l'envie mais qui ont manqué de maîtrise pour concrétiser leurs occasions. Ils ont même été pris devant, ce qui est pourtant leur gros point fort. Ainsi, à trois reprises, le talonneur Jamie George a été poussé par ses coéquipiers derrière la ligne de craie. S'offrant un triplé plutôt rare pour un joueur de première ligne. Notez que quatre des six essais anglais ont été inscrits par les gros, puisque le 3e Willis avait débloqué le compteur au quart d'heure. Score final, 40 à 0. Crédit vidéo : Home Of Rugby