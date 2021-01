Jonathan Pelissié envoie Vincent Martin embrasser le poteau d'un solide raffut [VIDEO]

Le match entre Lyon et Montpelllier a vu cinq essais marqués. Ceux de Martin et Pélissié ont été particulièrement beaux.

Ce mercredi, Lyon et Montpellier se retrouvaient à Gerland pour jouer un match en retard de la 7e journée. Une rencontre remportée par le LOU qui ne fait pas les affaires du MHR, installé dans la zone rouge. Cependant rien n'est fait puisque seulement quatre points séparent les Héraultais des Brivistes, 9es. Et avec encore deux matchs en retard à jouer, les Cistes peuvent espérer laisser la relégation derrière eux. Ce mercredi à Lyon, ils ont décroché un précieux point de bonus défensif. A la faveur de deux essais par Chilachava (33e) et Martin (44e) ainsi que de plusieurs coups de pied de Paillaugue, ils auraient même pu s'offrir une belle victoire à l'extérieur. Mais les Lyonnais ont fait le boulot avec trois réalisations par Doussain dès l'entame, Pélissié avant la demi-heure et Sobela à la 40e.

Un match à cinq essais donc en milieu de semaine qui aura vu de belles actions. Sur l'essai de Martin, le Tricolore Rattez a fait admirer ses appuis en dansant dans la défense lyonnaise. Puis un autre international, Barassi a fait parler ses cannes sur une accélération décisive lors de l'essai de Pélissié. Le demi de mêlée a terminé le boulot avec style en raffutant Vincent Martin devant la ligne de craie. Dans son élan, l'ailier remplaçant n'a pas été en mesure d'éviter la protection du poteau. Un choc sans gravité heureusement.