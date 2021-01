''J'ai dit ce que j'avais à lui dire dans le couloir, ça a été chaud'', confie Didier Bès

Didier Bès est revenu sur les propos de Christophe Urios à son encontre lors du match de Top 14 entre l'UBB et l'ASM samedi dernier.

''Oh ta g***** maintenant !'', ça a chauffé entre Collazo et Azéma [VIDEO]Les entraîneurs clermontois ne sont pas épargnés ces derniers temps en Top 14. Après Franck Azéma, visé par des propos de Patrice Collazo sur le bord de touche, c'est Didier Bès qui a subi le courroux de Christophe Urios samedi dernier. On rappellera que pour des mots similaires, le coach du RCT a été sanctionné. On imagine que celui de l'UBB sera également cité puis mis à l'amende. Va-t-il bénéficier de circonstances atténuantes ? Sur les ondes de France Bleu, l'entraîneur des avants auvergnats est revenu sur cette scène qui a marqué les esprits il y a quelques jours. "A deux minutes de la fin, je trouvais qu'Urios parlait trop aux arbitres, mettait beaucoup de pression [...] ça va 5 minutes, ça m'a gonflé et c'est parti de là." Bès a-t-il était le premier à parler ? Le rapport des arbitres sera intéressant dans ce sens car on a uniquement entendu le Bordelais pendant le match. "On l'entend surtout lui, on ne m'entend pas trop répondre. Mais je lui réponds, donc forcément ça ne plaît pas."

''Fais pas le malin, ferme ta g***le, je te dis !'' Urios se paie Didier Bès [VIDEO]Le Clermontois lui a notamment demandé de le respecter. Mais il a tenu ensuite à s'expliquer entre quatre yeux. "C'est quelque chose qu'on doit dire dans les yeux. C'est ce que j'ai fait après dans le couloir. ça par contre, c'est pas filmé, c'est pas devant les caméras et ça me va bien. Je ne suis pas là pour faire le spectacle." Une explication loin d'être cordiale où les deux hommes n'ont pas eu besoin de crier pour s'entendre. "On était très proches. J'ai dit ce que j'avais à lui dire dans le couloir après le match même ça a été chaud et qu'il a fallu que des gens calment la situation." Ce qui se passe dans le couloir, reste dans le couloir. On n'en saura pas plus. Mais il n'est pas impossible que les deux hommes soient cités et donc convoqués devant la commission de discipline dans les prochaines semaines.