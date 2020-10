Ioan Lloyd, ce gamin de 19 ans qui pourrait bientôt faire des misères aux Bleus [VIDEO]

Présent sur la liste de Wayne Pivac avant le match entre le Pays de Galles et la France, Ioan Lloyd est ce qu'on appelle un garçon plein d'avenir.

Certains comme Laurent Travers, coach du Racing 92, se demandent ce que ce match contre le Pays de Galles vient faire dans le calendrier des Bleus. Il semblerait que cette rencontre de préparation face aux Gallois aura bien lieu avant le choc contre l'Irlande dans le Tournoi. Du moins, c'est ce que la FFR espère. Fabien Galthié a dévoilé son groupe de 31 joueurs cette semaine avec des nouveaux et des absents. Avant lui, Wayne Pivac, le sélectionneur des Dragons rouges avait aussi présenté une liste où il a couché 38 noms dont celui de Ioan Lloyd. On a beaucoup parlé de Louis Rees-Zammit en 2020 en raison de ses très bonnes performances avec Gloucester. Mais le jeune Lloyd pourrait bien lui voler la vedette cet automne. Crédit vidéo : Raw Rugby

En France, il fait beaucoup moins parler que son coéquipier à Bristol Semi Radradra. Mais outre-Manche, ses qualités de vitesse et de créativité ont déjà fait de sérieux dégâts dans les défenses. A l'arrière ou à l'ouverture, Lloyd, 1m72 pour 81 kilos, a joué 15 matchs de Premiership en 2019/2020 (3 titularisations). Reléguant parfois même l'Irlandais Ian Madigan dans les tribunes à seulement 19 ans. Exeter, finaliste de la Champions Cup, Bath ou encore Sale et Leicester, ont déjà fait les frais de son talent depuis la reprise de la saison de Premiership en août. Il espère devenir le numéro 1 au poste d'ouvreur à Bristol, mais il est en concurrence avec Callum Sheedy, également retenu par Pivac, et premier choix des Bears pour le moment. A Bristol, on le considère pour le moment comme un arrière polyvalent. Pays de Galles - Le groupe pour la France avec Biggar et la pépite Rees-ZammitInternational U18, avec qui il jouait à l'ouverture, et U20, il a rapidement tapé dans l'oeil de Bristol. La formation anglaise l'a sécurisé pour une durée de quatre ans. Preuve que les Bears attendent beaucoup de lui. En novembre dernier, il est devenu le plus jeune joueur de Bristol à évoluer en Premiership anglaise quand, à 18 ans, il est entré face à Bath et a marqué un essai devant 26 000 personnes à Ashton Gate. Mais c'est sa réalisation contre Exeter qui lui a permis de passer de gros potentiel à pre-sélectionné. De là à devenir un titulaire avec le Pays de Galles, le chemin semble encore long avec un Biggar bien installé à l'ouverture sans oublier les Williams, Halfpenny et autre North. Mais on rappellera que ce dernier n'avait que 18 ans lorsqu'il a connu sa première sélection contre l'Afrique du Sud en 2010. Il n'est donc pas impossible que Pivac le lance dans le grand bain dès le 24 octobre face au XV de France.