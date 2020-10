FFR vs LNR : la réunion de conciliation tombe à l'eau, direction le Conseil d'État

La guerre entre la FFR et la LNR continue et ne s'arrêtera pas là. La réunion de conciliation de mercredi a échoué.

Le rugby français n'a pas à être fier de ce qui se déroule en coulisse depuis maintenant plusieurs semaines, de ce que l'on sait. La mésentente entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale concerne la mise à disposition des internationaux pour les prochains matchs d'automne. La FFR a programmé 6 matchs tandis que la LNR et les clubs n'en souhaitent que 5.

Conflit LNR/FFR : 48 heures de plus pour trouver un accord de dernière minute

Il restait tout de même une dernière chance de se mettre d'accord pour les deux parties : une réunion de conciliation qui a eu lieu hier, mercredi 7 octobre. Mais le plan a échoué. Les deux entités du rugby français sont restées inflexibles sur leurs positions et désormais, il faudra que le Conseil d'État tranche. Pour rappel, le Conseil d'État a pour mission de conseiller le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais il exerce surtout un rôle de juge administratif suprême quant aux litiges relatifs aux particuliers et les personnes publiques. La suite au prochain épisode.