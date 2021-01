L'arbitre se prend un cul de Couilloud et réagit avec humour [VIDÉO]

Le demi de mêlée du LOU Baptiste Couilloud, a fait valdinguer l'arbitre de la rencontre Monsieur Descottes.

Ce dimanche, la rencontre entre l'UBB et le LOU a été le théâtre d'une scène sympathique, du moins pour nous, pas forcément pour Monsieur Descottes, qui l'a néanmoins pris avec le sourire. Outre la large victoire des girondins, qui confirment au passage leur regain de forme (31-9), une situation assez cocasse a attiré l'attention de suiveurs avisés de la rencontre. On joue la 51e minute de jeu, et alors qu'il se dirige vers un regroupement pour extraire le ballon, le capitaine et demi de mêlée lyonnais Baptiste Couilloud tamponne l'arbitre de la rencontre, Adrien Descottes. Pris par surprise et terminant sur les fesses, le ''référé'' n'a pas manqué d'en plaisanter, pensant dans un premier temps avoir été percuté par Colby Fainga'a, troisième ligne du LOU : ''7, tu m'as mis un cul ohhh !''. Avant que Couilloud ne se dénonce. Monsieur Descottes a alors expliqué la situation à l'australien : ''Ouais il m'a tamponné''.

Une scène amusante captée sur Twitter. Excepté cela, les Lyonnais n'ont pu éviter une lourde défaite donc. S'ils restent quatrième au classement, ils voient les Bordelo-Bèglais revenir sur leurs talons, et se montraient de plus en plus menaçant, ces derniers pointant seulement à une unité des hommes de Mignoni.