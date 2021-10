Ils vous avaient impressionnés : que deviennent Trae Williams et ses énormes cuisseaux ?

On vous avait présenté l’ancien sprinter australien Trae Williams en 2019, lorsque la fédération australienne l’avait signé pour 3 ans. Mais qu’est-il devenu ?

Trae Williams aka ''Quadzilla'' fait ses grand débuts à 7 avec l'Australie à Dubaï [VIDÉO]En 2019, sa signature de contrat avec la fédération australienne de rugby à 7 avait fait beaucoup de bruit. Trae Williams avait quitté la celle d’athlétisme, pour rejoindre celle du rugby. Il affichait des stats impressionnantes sur 100 m avec un record personnel à 10’’10 et s’était vu offrir un contrat avec l’équipe de rugby à 7 australienne pour 3 ans, jusqu’en 2021. Les Aussies avaient réussi à trouver leur facteur X, à l’image de Baker ou Carlin Isles pour les États-Unis. Lui qu’on surnomme « Quadzilla », en raison de la taille démesurée de ses cuisses, avait joué son premier tournoi officiel du côté de Dubaï en 2019. À l’époque, il avait clairement annoncé son objectif avec les Aussies : participer aux JO en 2021 : « J’ai toujours aimé le rugby et je ne m’attendais pas à pouvoir potentiellement réaliser un rêve olympique grâce au rugby. Je veux saisir cette occasion à deux mains ». Depuis, trois ans sont passés et les Jeux olympiques ont été joués par la même occasion.

Après son premier tournoi jouer à Dubaï, il participera à 4 autres étapes sur le circuit mondial cette année-là. Notamment celui de Los Angeles, où il marquera pas moins de 3 essais pour l’équipe australienne. Les qualités de vitesse affichées durant ces plusieurs tournois n’ont cependant pas suffi pour être appelé dans le squad des Aussies pour les JO 2021. Grosse désillusion pour l’athlète qui avait en partie quitté l’athlétisme pour ce rêve olympique. En parallèle du seven, Williams perfectionne son rugby au rugby à XV. L’Australien joue pour l’équipe des Southern Districts en Australie. Il évolue au poste d’ailier. Il n’a participé qu'à cinq rencontres avec son club. L’ancien coureur du 100m peine à confirmer tous les espoirs placés en lui par la fédération australienne. Lui que beaucoup voyaient marcher dans les pas d’un Baker ou Isles a raté l’occasion tant espérée de participer aux JO. Aura-t-il les ressources nécessaires pour s’imposer et aller chercher une sélection olympique en 2024 à Paris.