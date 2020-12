Grégory Alldritt enchaîne les performances mais il ne change pas [REPORTAGE]

Ce samedi contre Edimbourg, le 3e ligne tricolore Grégory Alldritt a été à la pointe de l'attaque. Il continue d'impressionner mais garde la tête sur les épaules.

Grégory Alldritt parti pour être ''une véritable star'' dans le futur ?Ce samedi, sur la terre de ses ancêtres, Grégory Alldritt a mené le Stade Rochelais vers la victoire face à Edimbourg lors de la première journée de la Champions Cup. Une rencontre loin d'être simple qui a finalement souri aux visiteurs à la faveur de deux essais. Pour ce match, le troisième ligne du XV de France portait le brassard de capitaine. Une belle preuve de confiance de la part du staff rochelais envers un joueur exemplaire et qui sait garder la tête sur les épaules malgré ses performances au plus haut niveau. Face aux Écossais, Alldritt a été à la pointe de l'attaque avec le plus grand nombre de ballons joués à la main (22), loin devant ses coéquipiers (Kerr-Barlow à 10). Il aussi été celui qui a le plus avancé avec l'ovale (110 m). Plus discret en défenses (4 plaquages), il s'est tout de même employé et à battu 4 défenseurs pour un 1 offload.



En 2020, Grégory Alldritt a tout simplement été irrésistible. Que ce soit en club ou avec les Bleus. A trois reprises, il a été élu homme du match avec le XV de France pendant le Tournoi des 6 Nations. En l'espace de quelques matchs, il s'est installé dans la troisième tricolore et semble aujourd'hui indéboulonnable. On lui promet un bel avenir sous le maillot tricolore avec notamment la Coupe du monde 2023 en point de mire. Mais pour l'heure, il est focalisé sur la Coupe d'Europe. Une compétition qui se rapproche du niveau international qu'il rêve de gagner avec le Stade Rochelais avant de pourquoi pas se prendre à rêver d'un titre mondial avec l'équipe de France. Crédit vidéo : beIN SPORTS France