FINALE TOP 14. VIDEO. Emmanuel Macron fête copieusement la victoire, dans le vestiaire du Stade Toulousain !

Chaque saison, lors de la finale du Top 14, le président de la République est présent au match afin de saluer l'ensemble des joueurs. Cette année, Emmanuel Macron a aussi fêté la victoire toulousaine !

Une séquence déjà culte !

Cette finale de Top 14 nous a décidément réservé bons nombres de surprises ! Dans un scénario dingue, le Stade Toulousain a réussi à renverser la tendance et remporter son 22e Brennus de son histoire ! Cette fin de match a tout naturellement secoué le stade de France, où l'atmosphère est passée dans l'irrationnel le temps de quelques minutes ! Après un tour d'honneur avec le bouclier en main, et une remise des médailles dans l'euphorie, les joueurs de Toulouse sont rentrés au vestiaire pour continuer de plus belle la fête qui ne faisait que commencer. Pris par l'ambiance ou bien supporter du Stade Toulousain, notre cher président de la République s'est également rendu dans le vestiaire des champions en titre ! Bien que son sport de prédilection soit le football, où sa passion pour l'Olympique de Marseille n'a jamais été un secret, Emmanuel Macron semble tout de même apprécier le ballon ovale. Avant même le discours dédié à féliciter les récents vainqueurs du Top 14, les joueurs toulousains ont proposé au président de partager une bière avec eux. Ni une ni deux, ce dernier s'est alors empressé de répondre présent, et sans réelle hésitation, il a fait un "cul-sec", devant les regards ébahis des joueurs de Toulouse ! Cette séquence a bien évidemment été filmée par Canal +, au plus près des acteurs de cette partie !