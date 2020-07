En position de centre, Rieko Ioane joue aux quilles avec les Crusaders [VIDEO]

Le week-end dernier, les Blues se sont inclinés face aux Crusaders dans le Super Rugby Aotearoa malgré l'essai en force de Rieko Ioane avant l'heure de jeu.

Le choc tant attendu du Super Rugby Aotearoa entre les Crusaders et les Blues a souri aux premiers cités. Invaincus après quatre journées, les deux franchises se retrouvaient à Christchurch pour la suprématie de la poule néo-zélandaise. Champions en titre, les Crusaders ont fait respecter leur statut devant leur public. Pourtant, ils ont couru après le score depuis la réalisation de Mark Telea à la 10e minute jusqu'à la réponse de Drummond transformée après l'heure de jeu. À ce moment-là, ils ont pris les commandes du match 16 à 15 puis convoyé vers la victoire grâce au pied de Mo'unga et à l'essai de Jordan.

En face, les Blues après la 55e et la réalisation en force de Rieko Ioane. Replacé au centre, l'ailier des All Blacks a troqué sa pointe de vitesse pour la puissance. Suite à une pénalité rapidement jouée, et servi dans l'espace par son ouvreur Black, il a fait exploser par moins de quatre défenseurs pour aller en Terre promise. Sur son chemin, l'arrière Havili et l'ouvreur Mo'unga ont été impuissants face à lui. Insuffisant cependant pour permettre aux Blues d'enchaîner sur une cinquième victoire.