Elles terminent nez-à-nez après un haka féroce ! Une scène incroyable [VIDEO]

L'avant-match entre les Black Ferns et les New Zealand Barbarians ce samedi au Trafalgar Park de Nelson a été marqué par un haka mémorable.

Le haka entre les All Blacks et la France lors de la Coupe du monde 2007 a marqué les esprits. Rarement un adversaire n'avait osé défier les guerriers néo-zélandais de cette manière. Ce jour-là, les Tricolores ont montré qu'ils étaient prêts à relever le défi de manière inattendue. Comme un seul homme, les Bleus étaient venus au contact des Blacks, les défiant du regard à l'instar d'un David Marty et d'un Sébastien Chabal prêts à en découdre sur le champ. Ce samedi, 13 ans plus tard, une scène similaire a eu lieu en Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Trafalgar Park à Nelson. À l'occasion du match entre les Black Ferns et les New Zealand Barbarians, les joueuses se sont retrouvées nez-à-nez pendant le haka, appelé le Ko Uhia Mai. De quoi vous donner des frissons ! Crédit vidéo : All Blacks



Les Ferns ont remporté ce match 19 à 17 après des essais de Love et Ngata-Aerengamate.

