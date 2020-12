D'un triplé, Lester Etien affole la défense de la Section Paloise [VIDEO]

La Section Paloise a arraché un précieux succès face au Stade Français. Les Parisiens pensaient pourtant tenir la victoire à quelques minutes de la fin, bien aidés par un triplé de leur ailier Lester Etien.

Dans une rencontre retardée de trois heures, les supporters parisiens ont longtemps cru tenir leur cadeau de Noël en retard lors du déplacement de leur protégés en terre pyrénéenne. Devant au score, et ce jusqu'à quelques secondes de la trille finale de Monsieur Ruiz, les hommes de Gonzalo Quesada ont pu compter sur un triplé de leur ailier Lester Etien, en forme étincelante. En feu, il a littéralement semé la zizanie au sein de la défense de la Section. Après avoir subis un 10-0 en début de rencontre, les soldats roses sont peu à peu revenus dans la partie. À la suite d'un coup de pied par-dessus pour lui-même, Joris Segonds envoyait son ailier en Terre promise. Puis en seconde mi-temps, alors que le score était meublé par un duel de buteur, ce même Lester Etien filait de nouveau à dame, à la conclusion d'une action de grande classe, qui vit Matera placer sur orbite Sefa Naivalu, avant que ce dernier d'une remise intérieure ne serve l'ancien Massicois. Double peine pour les Palois puisque sur cette même action, le deuxième ligne Baptiste Pesenti, pour un plaquage à l'épaule au niveau de la tête de l'ailier australien, écopait d'un carton rouge.

Le Stade Français appuyait alors sur l'accélérateur. D'une merveille de passe sautée, Joris Segonds décalait une nouvelle fois, et ça ne s'invente pas, Lester Etien. L'ailier arrivé au club en 2018, signait alors un admirable coup du chapeau. 19-27, 10 minutes à jouer, des Palois en infériorité numérique, on pensait alors la messe dite. Ce n'était sans compter sur la pugnacité des Béarnais. Les Parisiens vont alors se déliter. Kremer, puis Maestri, sont envoyés dix minutes au frigo, et les pensionnaires du Hameau, d'abord sur une pénalité d'Hastoy, puis sur un essai rageur de Lespiaucq dans les dernières minutes, vont reprendre l'avantage au planchot (29-27). Dans un dernier baroud d'honneur, les Parisiens ont alors tenté tant bien que mal de faire sauter le verrou local. Sans succès... Pour la dernière de 2020, les Palois, qui restaient sur une alarmante série de six défaites d'affilés, s'adjugent une victoire ô combien importante. Le Stade Français peut quant à lui nourrir de gros regrets. Les Stadistes semblaient avoir le match en main, avant de totalement se liquéfier et d'offrir sur un plateau, la victoire à une Section Paloise, qui aura eu le mérite de croire en ses chances jusqu'au bout.

Crédit vidéo : Youtube Top 14