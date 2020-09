Désintégré gratuitement, Kalyn Ponga se venge avec un magnifique triplé [VIDEO]

L'arrière des Newcastle Knights en NRL Kalyn Ponga a réalisé un véritable festival contre les Sharks. De quoi énerver ses adversaires.

Kalyn Ponga, de star de la NRL à star de la Coupe du monde 2023 ?Kalyn Ponga a beau jouer au rugby à XIII, son avenir pourrait être lié au XV. Les Wallabies comme les All Blacks lorgnent la star des Newcastle Knights en NRL. Il faut dire que l'arrière est bourré de talent. Et il ne se passe pas un match sans qu'il en fasse étalage. Cette semaine, Ponga a fait très mal aux Sharks lors de la 17e. Sa vista et ses appuis lui ont permis de marquer un triplé pour un succès 38 à 10. De quoi énerver ses adversaires. Et notamment Chad Townsend. Alors que Kalyn Ponga avait fait preuve de lucidité devant sa ligne, le numéro 7 est monté en pointe alors qu'il a tenté de jouer vite. Il n'a même pas cherché à le plaquer dans les règles. Une énorme charge avec l'épaule qui lui valu un rouge direct. Un geste heureusement sans gravité pour Ponga puisqu'il a par la suite marqué son troisième essai de la partie.