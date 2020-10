Dès la 4e minute, Joe Ravouvou a assommé Agen d'une chevauchée ébouriffante [VIDEO]

L'Aviron Bayonnais a enfoncé Agen au fond du classement ce samedi. Joe Ravouvou a marqué dès l'entame du match.

Rien ne va plus à Agen. Ce samedi, le SUA a concédé sa sixième défaite de la saison en autant de matchs. Les Agenais occupent la dernière place du classement de Top 14 et accusent déjà 17 points de retard sur le leader Clermont. Ils comptaient pourtant sur la réception de Bayonne pour enfin lancer leur saison et enclencher une bonne dynamique. C'est raté pour les hommes de Christophe Laussucq. Ces derniers ont été cueillis d'entrée de match par Joe Ravouvou, auteur d'une superbe course en bord de touche sur 60m durant laquelle il a allié la vitesse et la technique avec par-dessus maîtrisé.



La maitrise, c'est justement ce qu'il a manqué aux locaux, réduits à 14 dès la 8e après le rouge de Moreaux. Ils toujours couru après le score sans jamais pouvoir suffisamment se rapprocher pour espérer l'emporter. Quand ils ont revenu à cinq longueurs, Germain a permis aux siens de reprendre le large au pied. L'arrière a été précieux face aux perches avec quatre pénalités avant que Luc ne scelle définitivement le sort de cette rencontre. Les Agenais ont montré beaucoup de coeur mais n'ont pu aller chercher un précieux point de bonus défensif. Crédit vidéo : CANAL+ Sport