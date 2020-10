De l'Ecosse à La Rochelle, découvrez Grégory Alldritt comme jamais [VIDEO]

Le Canal Rugby Club a réussi à rentrer dans l'intimité de Grégory Alldritt : sa famille, le Gers, le rugby et la chanson.

L'histoire de Grégogry Alldritt ne vous est pas nouvelle. Son père, Ecossais, a décidé d'élever ses enfants en pleine nature, dans le Gers. Dans une région très rugby, il ne pouvait pas éviter ce sport et inversement. "Mon père il nous a toujours appris que dès qu'on avait mal quelque part, il fallait de compter jusqu'à 10 et ça passait".

A ces débuts à l'école de rugby de Condom, Grégory Alldritt a continué sa formation à Auch aux côtés d'Antoine Dupont et Bourgarit. Le champion de France de Nationale B en mai 2017 a ensuite migré à La Rochelle, en Top 14. La vraie aventure commence, jusqu'à impressionner le staff du XV de France : "Dans les catégories de jeunes, il était souvent dominant. Et là, il s'est retrouvé confronté avec des mecs qui allaient plus vite, qui couraient plus longtemps. Donc il a fallu passer par un process physique", déclare Grégory Patat, l'entraîneur des avants de La Rochelle.