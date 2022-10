Coupe du Monde. Préparez-vous pour un Crunch de légende entre la France et l'Angleterre

Samedi, le XV de France féminin retrouve l'Angleterre lors de la Coupe du monde de rugby. Un match très attendu compte tenu de l'historique entre les deux nations.

Après un premier match de rodage face à l'Afrique du Sud, place au très gros morceau de sa poule pour le XV de France, l'Angleterre. Les Anglaises, classées à la première place du ranking World Rugby, sont favorites pour la couronne mondiale en Nouvelle-Zélande. Les Bleues vont donc se mesurer à ce qu'il y a de mieux sur la planète ovale en ce moment. Un adversaire qu'elles connaissent très bien, mais qui ne leur réussit pas ces dernières années. Ce choc, c'est un peu une finale avant l'heure. Si le résultat ne devrait pas avoir une grande incidence sur la qualification de ces deux équipes en quarts de finale, un Crunch ne se joue jamais à moitié. D'autant que les Françaises sont revanchardes. Elles restent sur un revers 12-24 face aux Reds Roses dans le Tournoi des 6 nations.



Un match qui avait été disputé comme chaque affrontement entre ces deux nations. "C'est une équipe incroyablement habile. Ils ont un très bon jeu de coups de pied qui, si nous leur donnons de l'espace et du temps, peut prendre vie. Elles sont très fortes pour passer après contact et possèdent une excellente palette technique. Nous devons donc faire preuve de diligence pour sortir de la ligne et réduire leur espace et respecter le fait qu'elles sont de très bonnes joueuses de rugby. Nous devons leur mettre le plus de pression possible", a ainsi commenté l'ailière anglaise Claudia MacDonald via SkySports. S'il y a eu du mouvement dans le staff avant le Mondial, l'Angleterre n'a pas oublié les succès étriqués face aux Tricolores. Un an plus tôt, en avril 2021, les deux équipes avaient livré un âpre combat à l'occasion de deux matchs joués en l'espace d'une semaine. Le 24, les Bleues avaient échoué à seulement quatre points des Anglaises (10-6). Le 30 avril, et alors que la France avait seulement deux points de retard, 15-17, sur la pelouse du Stadium de Lille, une coupure de courant avait obligé les arbitres à arrêter le match juste après l'heure de jeu.



Une défaite amère pour les Françaises qui étaient plus que jamais dans le coup. Et un scénario que l'on a trop souvent vu entre ces deux équipes. En novembre 2020 à Twickenham, c'est une pénalité de Scarratt dans les arrêts de jeu qui avait donné la victoire aux Anglaises, 25 à 23. Alors qu'un an plus tôt, en novembre 2019, c'est un essai à la 79e qui avait déjà privé les Françaises d'une victoire à Exeter, 17-15. Sans oublier ce 20 à 18 de juillet 2019. À croire que le XV de France féminin a pris un abonnement aux défaites encourageantes de deux points. Le fait est que les Françaises n'ont plus battu l'Angleterre depuis 2018 et un succès 18 à 17. Quand on vous dit que les matchs entre la France et l'Angleterre sont disputés. Samedi, les Bleues seraient bien inspirées de l'emporter pour avoir un meilleur classement en vue des quarts. Mais on signe aussi si elles accèdent à la finale et l'emportent de deux points face aux Anglaises.