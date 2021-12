CLASSEMENT PRO D2. Les Montois se la jouent Peaky Blinders, Oyonnax atomise Narbonne

Le Stade Montois domine le championnat de Pro D2 après 15 journées mais Oyonnax n'est pas loin derrière. Les Bressans et les Narbonnais ferment la marche.

Le Stade Montois est le champion d'automne de la Pro D2 après sa formidable première partie de saison. Mais ne vous fiez pas à leur style vestimentaire avant le match face à Colomiers jeudi. Leur classement n'a rien d'un vol à main armée à la Peaky Blinders. Ils ont remporté douze matchs après quinze journées et sont invaincus à domicile. Mieux encore, ils ont décroché le bonus offensif à chacun de leur match à la maison. La prudence est cependant de mise, car Oyonnax n'est pas loin derrière avec autant de succès et seulement deux longueurs de retard après son très large succès 70 à 0 face Narbonne. Plus bas dans le classement, Vannes en empoché de précieux points face à l'ASBH tout comme Agen. L'un des mauvaises opérations de la soirée, c'est la défaite du FCG, récent vainqueur des Montois, à Bourg-en-Bresse. La bonne, le succès de Bayonne à Rouen.

Les résultats de la 12e journée de Pro D2 :

Mont-de-Marsan 27 - 9 Colomiers

Oyonnax 70 - 0 Narbonne

Vannes 20 - 8 Béziers

Rouen 27 - 28 Bayonne

Montauban 19 - 9 Aurillac

Agen 20 - 18 Provence Rugby

Carcassonne 26 - 26 Nevers

Bourg-en-Bresse 30 - 20 Grenoble

Le classement de Pro D2 :