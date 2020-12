Cinq fractures au visage pour Pierre Pagès après une violente prise en sandwich [VIDEO]

Le demi de mêlée Pierre Pagès a été évacué sur civière lors de Vannes/Montauban suite à un choc violent avec un adversaire et un coéquipier.

Vainqueur de Montauban ce vendredi soir en Pro D2, Vannes a réussi à conserver sa place de leader du championnat devant l'USAP. Mais la formation bretonne a perdu son demi de mêlée Pierre Pagès pour plusieurs semaines. L'ancien joueur du Stade Toulousain a été évacué sur civière au début de la deuxième période suite à choc violent avec un coéquipier. "Je suis plaqué par Stéphane Munoz, 3e ligne capitaine de l’USM, et projeté sur Matthys Gratien", raconte-t-il via letelegramme.fr. S'il n'a semble-t-il pas perdu connaissance, il confie avoir été groggy. Suffisamment pour être évacué sur civière puis emmené à l'hôpital pour passer des radios. Le choc a été tel qu'il souffre de pas moins de cinq fractures au visage. "Dont une au niveau des sinus, une autre du plancher orbital gauche et trois autres traits de fracture à la face". Il n'en veut pas pour autant à son adversaire, et encore moins à son coéquipier. "C’est un accident de jeu". Crédit vidéo : CANAL+ Sport



Pagès va échapper à l'opération mais pas à la rééducation. Il sera tenu écarté des terrains pendant au moins six semaines. Vannes, qui enchaîne les victoires en Pro D2, pourra compter sur l'ancien élément de Grenoble Lilian Saseras pour tenir la baraque en son absence. Les deux hommes se partagent les feuilles de match depuis le début de la saison avec réussite aux côtés de Pierre Popelin, l'ancien joueur de France 7.