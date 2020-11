Castres explose en l'espace de 30 minutes et encaisse 40 pions par Clermont [VIDEO]

Clermont a dominé Castres ce vendredi soir à la faveur d'une grosse deuxième période. Les Clermontois ont profité de l'indiscipline des Tarnais.

A la 50e, les supporters de Castres devant leur écran croyaient encore dur comme fer à la victoire alors que le score était de 16 à 14 en faveur des visiteurs clermontois. Ces derniers avaient marqué le premier essai par Lopez au quart d'heure, mais Cocagi avait lui aussi trouvé la faille avant la demi-heure. Grâce au pied d'Urdapilleta, qui a répondu à l'ouvreur de l'ASM, les Tarnais étaient toujours dans le match. Et puis tout a basculé en l'espace de deux minutes avec les exclusions pour dix minutes du 3e ligne Baptiste Delaporte et du pilier Julius Nostadt, entré quelques instants plus tôt. Triple peine pour le CO puisque l'officiel a accordé un essai de pénalité suite au très bon ballon porté auvergnat à la 57e. Ainsi, les trois points passés par Urdapilleta à la 38e seront les derniers du match pour Castres.

Crédit vidéo : CANAL+ Sport

A l'inverse, l'ASM a déroulé son jeu sous l'impulsion d'un très bon Camille Lopez, auteur de 23 points et d'un 100 % au pied. Jedrasiak a été à la conclusion d'une action où les hommes d'Azéma ont traversé le terrain dans la longueur à la 68e. Cinq minutes plus tard, Kotaro Matsushima, également très en vue dans cette partie avec de très belles courses et une grosse défense, a terminé le travail. Offrant ainsi au passage le bonus offensif à Clermont. Un succès qui ramène l'ASM a deux points de La Rochelle avant son match contre Brive. Pour Castres, ce revers les place justement sous la menace des Brivistes dans la course au maintien.