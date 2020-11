Banet passe la défense anglaise en revue sur 50m pour le doublé [VIDEO]

Les joueuses du XV de France féminin ont vu la victoire sur l'Angleterre leur échapper en fin de partie sur une pénalité. Cruel.

Coaching gagnant pour l'Angleterre et nouvelle déception pour le XV de France ce samedi à Twickenham. En tête de dix points à la pause et alors qu'elles menaient 23 à 15, les Bleus ont vu les Anglaises leur passer devant en fin de partie pour l'emporter de deux points suite à une pénalité de Scarratt. Remplaçante au coup d'envoi, la meilleure joueuse du monde l'an passé, a passé deux coups de pied décisif. Sa pénalité dans les arrêts de jeu et la transformation de l'essai de Kildunne à la 73e. Quelques instants plus tôt, c'est Cokayne, entrée en deuxième période qui avait remis son équipe dans le match face à des Bleus bien plus inspirées en attaque que la semaine dernière à Grenoble.



Les Françaises, solides en défense durant une grande partie de la rencontre, ont en effet trouvé le chemin de l'en-but à trois reprises par Emeline Gros (23e) et Cyrille Banet. Celle-ci s'offrant un superbe doublée (39e, 65e) à la faveur d'une course de 50m après l'heure de jeu. De quoi laisser entrevoir l'espoir d'une superbe victoire face à la première nation mondiale. Mais l'Angleterre, dominée, a bien géré son match et frappé au meilleur moment pour s'imposer pour la 7e fois de rang face à la France. Avant de se retrouver à la Coupe du monde dans un an en Nouvelle-Zélande, Françaises et Anglaises recroiseront le fer lors du Tournoi 2021 pour un match qui sent déjà la poudre. Crédit vidéo : France tv sport