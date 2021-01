Avec des tripes et du coeur, Castres surmonte le rouge de David et s'offre le LOU [VIDEO]

Castres s'est imposé sur la pelouse de Lyon ce samedi lors de la 13e journée de Top 14 malgré le carton rouge de David dès la 4e minute de jeu.

Ça aurait pu être un début d'année cauchemardesque pour le CO. Au lieu de ça, les joueurs de Castres ont non seulement gagner à l'extérieur, sur la pelouse d'un des prétendants au titre mais surtout en jouant à 14 contre 15 pendant presque tout le match. Les Tarnais avaient à coeur de faire un gros match à Lyon. Mais Yann David en a mis un peu trop à la 4e minute. Pour une charge à l'épaule au niveau du visage de Josua Tuisova, l'ancien Toulousain a logiquement été exclu. Dès lors, on a craint le pire pour les visiteurs. Mais comme c'est déjà arrivé par le passé (on se souvient de la finale 2016 entre Toulon et le Racing 92), c'est l'équipe en supériorité numérique qui n'a pas su gérer la situation.



Alors oui, l'exclusion a été suivie d'un essai quelques minutes plus tard par Rodda. Mais jamais les hommes de Mignoni n'ont réussi à distancer leurs adversaires. Jelonch a marqué à la 25e et les deux équipes ont été dos à dos jusqu'à l'heure de jeu. Le moment choisi par Urdapilleta pour donner trois longueurs d'avance aux siens et leur permettre d'espérer mieux que le match nul. L'Argentin se muera même en passeur décisif en fin de partie pour l'essai victorieux de Palis en coin après un gros travail des avants. L'essai de Ngatai pour le LOU avant la sirène a certes permis de décrocher le bonus défensif mais il n'effacera pas les regrets des Lyonnais après un match qu'ils auraient dû remporter. D'autant plus qu'ils jouent dès mercredi face à Montpellier. Un nouveau revers à la maison est interdit sous peine de laisser les autres cadors s'éloigner au classement. Crédit vidéo : CANAL+ Sport



Côté castrais, on démarre 2021 de la plus belle des manières en se donnant une bouffée d'air frais. Avec ce succès, le CO quitte la zone de relégation aux dépens de Montpellier, battu une nouvelle fois à domicile lors de la venue de Toulouse ce samedi. Pour rappel, le MHR compte trois matchs de retard et Castres deux. On aura une vision plus clair du classement une fois que toutes les rencontres auront pu être jouées. En attendant, les Héraultais sont relégables à l'instar des Agenais punis par La Rochelle ce samedi.