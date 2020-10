Avec Bézy et Barraque en feu, Clermont régale face à Paris [VIDEO]

Les Clermontois recevaient le Stade Français Paris pour le match du dimanche soir. Malgré une belle équipe parisienne, ils se sont imposés.

Clermont n'est pas concerné par les différentes zones de couvre-feu, ce qui leur a permis de jouer le Stade Français Paris lors de la 5e journée de Top 14. Désormais 4e du championnat, l'équipe de Franck Azéma se devait de l'emporter face à une belle équipe parisienne, plutôt efficace en déplacement. Après un début de match tonitruant des coéquipiers de Yoann Maestri, Clermont a finalement déroulé pour marquer deux beaux essais en contre.

Et c'est la recrue Sébastien Bézy qui est à la conclusion des deux ballons de récupération clermontois. Le premier après une passe entre les jambes de Camille Lopez, en réussite. Jean-Pascal Barraque, bien adapté au XV et à son équipe, volleye la passe pour ensuite redoubler. Il poursuivra au pied pour Sébastien Bézy, toujours présent dans les courses de soutiens intérieurs. Le deuxième essai clermontois à noter vient après un temps fort des Parisiens. A 15 mètres de la ligne, le jeune arrière Tiberghien intercepte une passe de Sanchez pour un contre assassin. Passage au sol, relevé pour Matsushima qui ne fait pas le pas de trop et la relève pour... Sébastien Bézy. Score final 41 à 27, dans un match à 7 essais. Clermont recevra une nouvelle fois la semaine prochaine avec une Section Paloise qui débute parfaitement sa saison. Le Stade Français jouera un derby que tout le monde attend, face au Racing 92, samedi prochain à 18h15.