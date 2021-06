ARBITRAGE. Top 14. Teddy Thomas devait-il être sanctionné pour sa prise de catch ?

L'ailier du Racing 92 Teddy Thomas a réalisé un geste surprenant aux dépens de Jules Le Bail lors de la demi-finale de Top 14 face au Stade Rochelais.

ARBITRAGE. Comment Gaël Fickou a-t-il ''tué légalement'' l'action du Stade Rochelais ?Durant la demi-finale de Top 14 entre le Stade Rochelais et le Racing 92, une action défensive a provoqué de vives réactions chez les supporters maritimes. On joue la 73e et les Franciliens ont besoin de points pour espérer l'emporter. Ils donnent tout pour marquer et Lauret décide de jouer au pied en bout de ligne derrière la défense pour son ailier. Teddy Thomas met les gaz en espérant devancer Jules Le Bail. Mais le Rochelais ne se fait pas surprendre. Thomas entreprend alors de gratter le ballon, mais l'action se transforme en prise de catch au moment où il se soulève. Tête en bas, le remplaçant maritime ne lâche pas le cuir. Avec l'aide de Lauret, Thomas, ne sachant pas s'il avait encore le ballon ou non, le porte jusqu'à la touche où il le dépose.

Teddy Thomas shows off his WWE skills 😲 #SRR92 pic.twitter.com/p80Ma35YGm — Jared Wright (@jaredwright17) June 18, 2021

Teddy Thomas, même s'il a fait attention, devait-il être sanctionné ? Le corps arbitral a estimé que non étant donné qu'il ne l'avait pas lâché, mais l'avait accompagné au sol. Qu'en pense notre arbitre maison, Dédé Puiledébut ?