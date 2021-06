ARBITRAGE. Comment Gaël Fickou a-t-il ''tué légalement'' l'action du Stade Rochelais ?

Lors de la demi-finale de Top 14 entre le Stade Rochelais et le Racing 92, Gaël Fickou a été décisif devant sa ligne en jouant justement pour stopper l'action.

Top 14. Arthur Retière signe le premier essai des demies après un jeu au pied inspiré de DulinCe vendredi soir, le Stade Rochelais s'est qualifié pour sa première finale de première division en dominant le Racing 92. Un seul essai de Retière aura suffi au bonheur des Maritimes. Lesquels ont également capitalisé sur les fautes franciliennes grâce au pied de West. Solide en défense et en conquête, les hommes Gibbes et O'Gara n'ont jamais vraiment été inquiétés par ceux de Travers. Ces derniers ont passé une partie du match dans le camp et ont semblé sans inspiration en attaque. Quelques joueurs ont surnagé sans pour autant faire la différence. L'ancien parisien Gaël Fickou s'est employé sans succès.

Dans le premier acte, il a notamment été décisif sur une action chaude des Rochelais devant la ligne en "tuant légalement" l'action, pour reprendre les mots de l'arbitre. Sur sa ligne, il a jailli pour plaquer le numéro 9 néo-zélandais, faisant perdre le contrôle du cuir à Kerr-Barlow. On voit bien sur les images que le ballon part non pas vers l'avant, mais vers son camp. Un geste défensif décisif de la part du centre du XV de France.