ARBITRAGE. Top 14. Filipo Nakosi devait-il recevoir un carton face à Toulon ?

Dans un communiqué, la Ligue nationale de rugby nous apprend que Filipo Nakosi a été cité par le commissaire à la citation désigné sur la rencontre entre Castres et Toulon. Le Castrais est convoqué devant la commission de discipline le 13 octobre. Le Fidjien n'avait pas été sanctionné durant le match malgré un recours à la vidéo suite à un plaquage sur l'arrière varois Thomas Salles. Pour beaucoup, Nakosi aurait mérité un carton pour un geste qui était pour eux plus dangereux que celui de son compatriote Leone Nakarawa. Lequel a été exclu pendant dix minutes pour un plaquage sans ballon sur Dumora.

Essayons d'y voir plus clair en nous en intéressant particulièrement aux observables dans les deux cas :

Cas Nakosi :



Un contact direct avec la tête/cou



Si Oui : On part sur une base de carton rouge

Si Non : Jeu (à condition que Nakosi ait une attitude de plaquage)



Partons du principe qu’il y a un contact direct au cou pour enchaîner sur la 2e question.



Existe-t-il des circonstances atténuantes ?



Thomas Salles se baisse-t-il soudainement avant la collision avec Nakosi ?

- Si Oui : Carton jaune

- Si Non : Carton Rouge



Le débat a surtout lieu sur la 2e question qui doit trancher entre le jaune et le rouge. Le geste de Nakosi aurait-il eu la même conséquence sans le plaquage de Combezou ?

Cas Nakarawa :



Y a-t-il un plaquage après la passe. L’arbitre doit juger du timing pour considérer si le plaquage est “connecté” ou non.



Si OUI, minimum pénalité.



Les arbitres doivent ensuite juger de la dangerosité du geste et ainsi aggraver la sanction si nécessaire.