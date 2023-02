6 NATIONS. Le (presque) record démoniaque d’Ange Capuozzo face à l’Angleterre

Ange Capuozzo a réalisé une performance presque unique face à l'Angleterre, lors de la 2ème journée du Tournoi des 6 Nations.

Bon ! Combien sont-elles, les mauvaises langues, à avoir argué que Capuozzo ne serait qu’un feu de paille, un talent de ProD2 dont on s’apercevrait rapidement qu’il n’aurait pas le niveau supérieur, faute de gabarit. Allez-y, dénoncez vous. Faute avouée à moitié pardonnée… Sérieusement, on a trouvé les critiques rapidement très dures à l’encontre du phénomène de la région grenobloise dès son arrivée à Toulouse. Sous prétexte qu’il lui aura fallu quelque temps pour se mettre au parfum de l’exigence toulousaine et du Top 14.

VIDEO. Grâce à un doublé tardif de son facteur X Capuozzo, Toulouse prend le bonus face à Montpellier

Pourtant, son talent unique est intact. Tout comme ses jambes de feu. En plus de briller avec Toulouse en ce début d’année 2023, l’arrière de 23 ans scintille aussi et surtout avec l’Italie continuellement, sur sa lancée de son Tournoi 2022. Là, après une tournée de novembre garnie de 3 essais, le feu-follet réalise un début de 6 Nations sur les mêmes standards. Si ce n’est plus : auteur du seul essai italien face aux Bleus, il a ensuite monté le curseur encore plus haut face à l’Angleterre le week-end dernier. En réussissant une performance quasiment unique. Électrique sur ses relances, propre en couverture et tranchant dans le jeu, Capuozzo a en effet battu… 14 défenseurs face à l’Angleterre !

RÉSUMÉ VIDÉO. En Angleterre, la jeune Italie de Capuozzo perd mais continue d’impressionnerUn chiffre colossal et auquel vous pourriez peut-être donner un peu plus de relief si l’on vous disait que personne n’a jamais fait mieux depuis plus de 20 ans dans le Tournoi des 6 Nations. C’était le Français Thomas Castagnède qui avait cassé 15 plaquages en 2000, mais face à une équipe d’Italie qui était bien loin du niveau des autres nations à l’époque. Là, Capuozzo a donné le tournis à l’un des cadors de la scène européenne voire mondiale. A un point que ni Damian Penaud face à l’Irlande samedi dernier (11 défenseurs battus) ni même Duhan Van der Merwe en 2021 face à l’Italie (13 plaquages cassés) n’avaient su atteindre. Pour le kif, on vous met une compilation de son match en vidéo. A consommer sans modération.