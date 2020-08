32 superbes lancements après mêlée qui nous ont mis des étoiles plein les yeux [VIDEO]

Avant le retour du Top 14, on se régale devant une compilation des plus beaux essais marqués après des mêlées.

VIDÉO - La compilation épique des plus beaux essais du bout du monde !Une semaine c'est tout ce qui nous sépare du coup d'envoi de la saison 2020/2021 ! Voire moins puisque deux matchs doivent avoir lieu vendredi soir. Il tarde aux supporters de revoir les grandes envolées du Top 14. Les attaques léchées en première main où le ballon voyage jusqu'à l'aile avec des leurres et des croisées. Bref du beau rugby... Oui, on a le droit rêver ! Il est vrai qu'après des mois sans match officiel, on peut tout aussi craindre des rencontres hachées avec une faute toutes les 30 secondes. Des en-avants à foison et des scores sans essai. C'est un risque. Pour vous faire patienter avant de le découvrir, quoi de mieux une belle compilation avec les plus beaux essais marqués après des mêlées. C'est Noël avant l'heure.