XV de France - Tout Twitter s'est donné rendez-vous pour France vs Irlande

Oh mais on a atteint un niveau de ridicule la, les joueurs se mettent à un mètre de distance les uns les autres alors qu’ils vont se rentrer dedans pendant 80 minutes 😂 #FRAIRL

Fickou a vraiment passé un cap, il est exceptionnel. Et Dupont toujours aussi bon pour sentir le jeu et être au soutien au bon moment. #FRAIRL

Bouthier est vraiment un joueur hors norme. Il fait une énorme connerie et il comprend immédiatement pourquoi au lieu d'avoir l'air surpris et de faire les gros yeux à l'arbitre.

"31 points? Il faut donc que je marque 5 essais . Je fais ça avant la mi-temps vite fait comme ça je rentre plus tôt à l'hôtel et j'ai le temps d'en mettre 5 au Stade Français demain." #FRAIRL 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/40rmLvLFbG

Franchement, il me plait ce groupe.

Ok la discipline c’est pas tout à fait ça mais putain ils font plaisir à voir.

Et surtout, ils donnent l’impression de se faire plaisir quand ils jouent.

Et ça fait bien plaisir. #FRAIRL