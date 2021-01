Bronchade, Dupont, Trainini : les réseaux sociaux bouillants devant le Classico

« Mec tu vas pas me croire mais j’ai déjà vu une victoire du Stade Français à Toulouse mec. C’était incroyable, y’avait des nanas seins nus en collants roses qui apportait le ballon, internet existait pas encore et Bernard Laporte avait des cheveux c’était fou mec. » #STSFP 🔴⚫️ pic.twitter.com/Cev5ahQHfI

C’est Segonds qui pensait avoir affronté une grosse équipe toulousaine à l’aller pendant les doublons non ? Bah voilà, ça ressemble plutôt à ça en fait. #STSFP

Danty qui fait exploser Akhi et Guitoune et qui marque 50 mètres plus loin. Il a vraiment passé un cap cette saison ce joueur.#STSFP