RUGBY. Polémique en Angleterre : Joe Marler découpé à la tête, son coéquipier sanctionné !

Vous le savez, lorsqu'il que les nerfs se tendent, que les esprits s'échauffent, que les embrouilles affluent, Joe Marler n'est jamais bien loin. Le pilier anglais de 31 ans n'a en effet pas son pareil pour faire le show mais aussi envenimer une situation et faire dégoupiller ses adversaires. Un comportement qui agace parfois, à tel point que ses opposants n'hésitent pas à le viser, et - si possible - à le marquer. Ce week-end, lors de la rencontre entre les Harlequins et Leicester, le natif de Eastbourne s'est d'ailleurs fait découper par Calum Green peu avant la mi-temps. À la vidéo, on voit clairement que l'épaule du 2ème ligne des Tigers entre en contact avec la tête du pilier aux 72 capes et tout le monde s'attend alors à ce qu'il écope d'un carton rouge.

Alex Dombrandt penalised here for pushing Joe Marler into contact 🤔



The headshot from Green is made irrelevant as World Rugby want to clamp down on players pushing their teammates into contact!



Thoughts?! #HARLvLEI #GallagherPrem pic.twitter.com/IjwbcKp9Yn