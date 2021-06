Racing 92. Même maul ? Écran ? L'essai de Kolingar était-il valable ? [VIDÉO]

Lors du match de barrage entre le Racing 92 et le Stade Français, l'essai de Kolingar a soulevé quelques questions.

Ce vendredi soir, le Racing 92 recevait son voisin le Stade Français dans un derby en barrage pour les demi-finale de Top 14. Personne ne s'attendait à ce score ni à ce scénario. Si le Stade Français s'est qualifié dans les dernières journées du championnat, les Racingmen, eux, connaissaient déjà leur avenir. Mais ces derniers étaient bien trop forts pour les Parisiens qui n'ont pas vu le jour dès les premières minutes, à l'image de Gaël Fickou qui marque le premier essai du match. Comme un symbole, il raffute son ancien coéquipier du centre : Jonathan Danty. Derrière, Maxime Machenaudet Teddy Thomas ont aggravé le score. 30 minutes de jeu et le large est pris.

Mais le 4e essai des Franciliens a soulevé quelques interrogations chez les téléspectateurs. Au retour des vestiaires, le Racing forme un maul qui avance en crabe, jusqu'à ce que deux joueurs s'échappent : Bernard Le Roux et Hassane Kolingar. Ce dernier aplati sans qu'aucun défenseur ne s'en aperçoive. La question se pose quant à Bernard Le Roux, devant, l'axe et le même maul ou pas. L'arbitre, monsieur Thomas Charabas, estime que c'est le même maul et que les joueurs s'échappent dans l'axe. Essai validé.

Point Arbitrage : Si on considère que c'est le même maul (même s'il n'y a plus de joueur du SF au contact) nous sommes toujours dans la règle du maul. Par conséquent :

- les joueurs du SF n'ont pas le droit de plaquer

- pas le droit de rentrer sur le côté

- le ballon n'a pas besoin d'être en front Si on considère que les joueurs s'extraient du maul (comme l'arbitre vidéo)

- les joueurs du SF peuvent plaquer le porteur de balle

- le porteur de balle doit être en front Thomas charabas considère que nous sommes toujours dans la règle du maul. Une telle domination sur cette séquence est logiquement récompensée de l'essai.