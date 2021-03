ARBITRAGE. Ce qu'a changé le nouveau procédé de World Rugby concernant les contacts avec la tête

Le protocole de World Rugby concernant les contacts avec la tête va désormais être appliqué également au niveau amateur. Baissez-vous, et gare au carton rouge !

Vous en avez marre de voir des cartons rouges distillés tous les week-end sur les pelouses de France, de Navarre et d'ailleurs ? Eh bien il va falloir vous y faire (ou vous baisser réellement), car ce n'est pas prêt de changer ! Aujourd'hui, pros' comme amateurs sont soumis au HCP (Head Contact Process) après que World Rugby a lancé publiquement son nouveau procédé de contact avec la tête, destiné à faciliter le fonctionnement des sanctions lors de contact au-dessus des épaules. Au vrai, le HCP n'est qu'une "évolution du Guide décisionnel pour les plaquages hauts (High Tackle Sanction Framework), qui a soutenu l’ambition du rugby de réduire le risque de blessures à la tête grâce à des sanctions plus sévères et plus cohérentes sur et en dehors du terrain en cas de plaquages dangereux", indique la principale instance mondiale sur son site.

Schéma du protocole HCP. Image : World Rugby