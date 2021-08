QUIZ - Sais-tu donner le nom de tous les plus grands joueurs du Top 14 (par la taille) ?

Les géants sont toujours plus présents dans notre championnat comme ailleurs. Pour le jeu, retrouve les 12 joueurs les plus grands du Top 14.

On a coutume de dire que le rugby est un sport ouvert à tous. Et c'est plutôt vrai, au regard des gabarits très variables visibles aux 4 coins de la planète. Reconnaissez qu'entre un Cheslin Kolbe (1m71 pour 80kg) et un Lood De Jager (2m05 pour 125kg) chez nos amis sud-africains par exemple, il y a plutôt une sacrée différence. Toujours chez les Springboks, d'autres comme Eben Etzebeth ou RG Snyman (2m06) ne passent même pas sous les portes.

Mais de manière générale, les gros gabarits sont toujours plus monnaie-courante et l'on trouve désormais des garçons de plus de 1m98 sur les terrains comme on trouverait un gars lambda de 1m80 dans la rue... Dans notre cher et tendre Top 14, ils affluent d'ailleurs depuis longtemps. Cette saison, on en comptera probablement plus d'une quarantaine. Mais sauras-tu retrouver les grands parmi les géants ? A toi de nommer les 12 garçons les plus grands de notre championnat, à savoir ceux atteignant au moins les 2m03 !