QUIZ - Peux-tu citer TOUS les All Blacks passés par la France ?

Ils sont nombreux, très nombreux, les All Blacks à avoir joué dans l'Hexagone. Sauras-tu tous les retrouver ?

78. Cela peut paraître incroyable mais il s'agit du nombre total de All Blacks étant passés par la France. (Bien) Avant que Ngani Laumape, Lima Sopoaga ou Elliot Dixon ne fassent leurs débuts en Top 14, ils sont en effet très nombreux depuis le précurseur Colin Meads, dans les années 70, à avoir foulé les pelouses de l'Hexagone. On vient de vous dévoiler un gros nom, certes, mais bon courage pour trouver tous les autres. Il n'en reste que 77... On attend vos scores en commentaire !

Tu as 100 % de bonnes réponses : tu es toi-même un All Black mais personne ne le sait, un peu comme Geoffrey Doumayrou.

Tu as entre 75 et 99 % de bonnes réponses : tu es un vrai assidu du Top 14 mais le rugby du siècle dernier, ce n'est pas trop ton truc...

Tu as entre 49 et 74 % de bonnes réponses : tu es un rugbyx. Tu connais toutes les stars passées par le RCT de Boudjellal mais tu bégayes quand il faut parler de garçons dont la venue en France a fait autant de bruit que la signature de Kévin Gameiro à Strasbourg.

Tu as entre 25 et 48 % de bonnes réponses : tu regardes le rugby 2 fois par an, soit uniquement lorsque ta tante Martine allume son poste afin de voir Jerome Kaino soulever un trophée. C'est ton droit, mais par pitié, ne te dis pas "connaisseur" !

Tu as moins de 25% : tu es patriote et pour toi, c'est "le rugby français aux Français". De fait, tu t'en carres des All Blacks et tu as toujours préféré voir David Roumieu et François Da Ros se filer des coups de casque plutôt que de voir Dan Carter réaliser une triple-sautée. Soit.