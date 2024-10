XV de France. XV de France. De l'infirmerie à l'équipe de France, l'heure du grand saut pour Romain Buros ?

Romain Buros fait partie de la liste des 42 annoncée par Fabien Galthié ce mercredi. Enfin la bonne occasion pour connaitre sa première sélection ?

On l’attendait depuis longtemps, mais cette fois c'est la bonne. Romain Buros, l’arrière de l’Union Bordeaux-Bègles, est appelé dans la liste des 42 de Fabien Galthié. Après plusieurs occasions manquées à cause de blessures, le joueur de 26 ans voit une occasion en or s’offrir à lui. Une belle revanche pour celui qui a vu plusieurs fenêtres internationales lui filer sous le nez ces dernières années.

Freiné par les pépins

Depuis ses débuts à l’UBB en 2018, Buros s'est imposé comme une valeur sûre du Top 14. Technique, rapide et doté d'une excellente vision du jeu, il coche toutes les cases de l'arrière moderne. Mais le destin ne lui a pas toujours souri. Il aurait pu découvrir les Bleus plus tôt, notamment en novembre 2022, mais une déchirure à la cuisse l’en avait empêché.

Courageux, Buros n’a jamais baissé les bras. Entre les pépins physiques et les périodes de convalescence, il a su se remettre au travail pour revenir plus fort. Cette résilience semble enfin payer, et Fabien Galthié, toujours à l’affût de polyvalence et de talent, pourrait lui offrir la chance qu’il attendait tant.

Car oui, Romain Buros fait partie de ces « utility players » :

« Jouer à l’aile peut m’ouvrir certaines portes » avait-il confié à Midi Olympique lors du Tournoi des Six Nations 2023.

Repositionné à ce poste en cours de match contre Perpignan, le Bordelais avait brillé en inscrivant un doublé en fin de match. De quoi donner des idées au staff des Bleus ? Pas sûr, ses partenaires Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey semblent avoir une longueur d’avance.

Une place méritée dans la liste des 42

Aujourd’hui, avec un début de saison canon, Romain Buros est un incontournable pour l’UBB. Titulaire indiscutable (5 titularisations en 7 journées), il enchaîne les performances solides, se plaçant comme un cadre du groupe. Il n’a jamais paru être aussi proche d’une première sélection en équipe de France.

Pour la tournée d'automne, le forfait de Romain Ntamack pourrait lui offrir une place dans le XV de départ. En effet, Thomas Ramos aurait la confiance de Fabien Galthié pour occuper le poste de demi d’ouverture, devant Matthieu Jalibert. Ce cas de figure était déjà apparu lors du dernier Tournoi des Six Nations, et c’est le Parisien Léo Barré qui en avait profité pour s’installer à l’arrière. XV de France. Ntamack ? Depoortère ? Qui seront les grands absents de la tournée de novembre ?Cependant, à l’image du Stade Français, Léo Barré est en difficulté en ce début de saison. Sur une dynamique ultra-positive, Romain Buros pourra-t-il lui passer devant dans la hiérarchie ? On sait que le sélectionneur est attaché à la continuité, donc ce n’est pas fait d’avance. Mais bon nombre d’arrières se sont succédé au cours du mandat de Galthié. Bouthier, Dulin, Jaminet, Ramos, Barré et maintenant Buros ? Réponse le 9 novembre prochain contre le Japon.