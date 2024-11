XV de France. Vitesse, appuis, comment le rugby à 7 a boosté le jeu d’Antoine Dupont ?

Antoine Dupont est de retour, et il n’est plus le même. Après un passage marquant au rugby à 7, le capitaine du XV de France dévoile ses nouvelles armes pour affronter le Japon ce week-end.

Après une saison marquée par un détour gagnant au rugby à 7, Antoine Dupont est de retour sur le terrain en tant que demi de mêlée et capitaine du XV de France. Ce samedi, face au Japon, il retrouve le maillot tricolore pour la première fois depuis la Coupe du monde. Dans une récente interview avec Sud Radio, Dupont confie l’impact mental et physique que cette expérience a eu sur lui et évoque ses nouvelles armes pour briller en bleu.

"Sortir de ma zone de confort"

Dans ses propres mots, Dupont souligne combien le rugby à 7 lui a permis de casser la routine. "Ça m'a fait énormément de bien de vivre une nouvelle aventure, de casser ma routine et sortir de ma zone de confort. Même si c'était pas évident au début," avoue-t-il. Dans un sport aussi physique que le rugby, la nécessité de renouveler ses motivations est cruciale pour tenir la cadence d’une saison complète.

Dupont admet que son passage au rugby à 7 lui a insufflé une énergie nouvelle pour la fin de saison avec Toulouse. "Je pense que ça s'est vu sur la fin de saison où j'avais un enthousiasme que je n'ai quasiment jamais eu," explique-t-il. Les longues saisons pèsent, et ce passage par le rugby à 7 lui a offert une bouffée d'air et un regain de forme bienvenu pour aborder les matchs avec fraîcheur.

Une amélioration physique indéniable

Physiquement, l’expérience du rugby à 7 l’a également transformé. Dupont a travaillé des aspects spécifiques comme les longues courses, la vitesse et les appuis. "Ce qui m'a permis d'améliorer ma vitesse," partage-t-il. Pour ce joueur explosif, chaque gain de rapidité compte et peut faire la différence dans les situations de duel, un atout qu’il compte bien exploiter en test-match face aux Japonais puis contre les All Blacks et les Pumas.

Le rugby à 7, avec son jeu en duel intensif, lui a permis de retrouver un aspect qu’il avait mis de côté au XV : "Cette qualité de duelliste, je l'avais un peu perdu, laissé de côté." En se confrontant à des situations individuelles, Dupont a retrouvé un plaisir dans le duel qu’il compte bien mettre au service des Bleus, tout en assurant la fluidité du collectif.

Une décontraction bienvenue pour mieux performer

Au-delà du physique, l’ambiance particulière du rugby à 7, avec sa préparation plus décontractée, a séduit Dupont. "Quand tu joues trois matchs dans la journée, tu ne peux pas être hyper focus tout le temps." Cette approche plus relâchée, notamment avec l’usage de la musique en préparation, lui a appris à gérer son influx nerveux et à alterner phases de concentration et moments de légèreté. Une approche qui pourrait bien l’aider à l'avenir sous le maillot du XV de France.

Un Dupont plus fort et plus complet

Ce passage au rugby à 7 a permis à Antoine Dupont d’ajouter des cordes à son arc. En abordant cette nouvelle saison avec les Bleus, le capitaine tricolore est prêt à apporter toute cette expérience accumulée à l’équipe. Son retour face au Japon, avec ce regain de fraîcheur et ce travail spécifique, promet un Dupont encore plus affûté.

Alors, face aux Japonais ce samedi, les supporters attendent de voir ce qu’un Dupont renouvelé peut offrir au XV de France. Ce premier test est l’occasion parfaite pour le demi de mêlée de montrer que le rugby à 7 a renforcé le "meilleur joueur du monde" pour la saison à venir.