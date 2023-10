XV DE FRANCE. Une charnière bordelaise, Jelonch titulaire avec Bielle-Biarrey, voici la composition probable !

Les Bleus ne sont plus qu'à une marche du quart de finale ! Face à eux, des Italiens blessés, meurtris, après une déculottée historique face aux Blacks. Voici la composition probable.

Une ligne de trois-quarts bordelaise

Fait assez rare pour être souligné, il n'y aura pas moins de trois joueurs de l'UBB titulaires ce week-end face à l'Italie ! Le club Girondin sera à l'honneur, à commencer par sa charnière qui mènera le XV de France d'entrée de jeu.

Pour pallier la blessure du capitaine Dupont, Maxime Lucu fait office de doublure, comme prévu dans la hiérarchie. Le numéro 10 titulaire du XV de France, Matthieu Jalibert sera aussi bien évidemment reconduit, avant un potentiel quart de finale haletant.

Le dernier joueur de Bordeaux n'est autre que le jeune Bielle-Biarrey, qui à tout juste 20 ans, va connaître sa troisième sélection en Coupe du monde. Ce dernier semble passer devant Gabin Villière dans la hiérarchie, et pourrait, en cas de bonne performance, être aussi titulaire face à l'Afrique du Sud.

Les cadres alignés

Lors des entraînements dirigés et autres oppositions, bons nombres de cadres de l'équipe de France portaient la chasuble de titulaire, qui ne trompe rarement. Continuons avec les trois quarts, et une paire de centres Danty/Fickou qui apportera toute son expérience.

Damian Penaud fêtera aussi sa troisième cape dans ce Mondial, en espérant rattraper le nombre d'essais d'Arundell (5). Thomas Ramos sera bien évidemment titulaire, et en charge du jeu au pied face aux perches.

Devant, seul Julien Marchand manque à l'appel, car la première ligne habituelle reprend forme. Cyril Baille remet le numéro 1, tandis qu'Uini Atonio débutera aussi la partie. L'excellent Peato Mauvaka encadrera le tout.

Une fois de plus, la deuxième ligne ne change pas, et Woki et Flament seront de nouveau associés. Les deux joueurs s'imposent comme de véritables titulaires.

En troisième ligne, Grégory Alldritt semblait être un peu juste physiquement, avec notamment un gros strap au genou, mais tiendra bien sa place de titulaire en numéro 8. Le Rochelais encadrera Anthony Jelonch et CHarles Ollivon sur les ailes de la mêlée. François Cros devrait être aux côtés des finisseurs sur le banc de touche.