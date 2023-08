XV de France. Quels sont les joueurs ''premium'' amenés à être protégés par le staff de Fabien Galthié ?

Les cadres des Bleus, assurés de disputer le Mondial, devraient être préservés lors des amicaux face à l'Ecosse. Pour les autres, ce sera l'occasion de se montrer.

C’est donc dans tout juste 3 semaines que le staff des Bleus annoncera la liste définitive des 33 joueurs qui disputeront la coupe du monde en France. Un moment décisif de la préparation au Mondial, qui verra a priori 9 joueurs de la liste des 42 garçons actuellement présents à Marcoussis faire leurs valises et regarder la compétition à la télé. Ou 10 si Anthony Jelonch est bel et bien d’aplomb le 15 août, lui qui vous le savez, au nom de son statut dans ce groupe, a passé un deal avec Fabien Galthié.

VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeEn ce sens, pour donner des cartes aux joueurs qui se battent encore marquer des points et tentent de gagner un ticket pour la compétition de leur vie, prime devrait être donnée aux joueurs qui n’ont pas exemple pas disputé le dernier tournoi des 6 nations. La rumeur qui émanait depuis quelque temps désormais a été confirmée par le Midi Olympique dans son édition de lundi. Ainsi, les joueurs dits "premium" devraient être préservés pour les deux premiers matchs amicaux face à l’Ecosse pour laisser la place à Hastoy, Boudehent ou les jeunes Gailleton et Bielle-Biarrey, par exemple.

RUGBY.‘‘J’ai vomi’’, Gailleton stupéfait par l’intensité des entraînements du XV de FranceEt les cadres, qui sont-ils ? Vous en connaissez une majorité mais en faisant le compte de notre côté, on tombe peu ou prou sur les mêmes résultats que ceux avancés par le Midol ce jour. À savoir 24 garçons qui sont sûr (ou presque) d'être dans la liste finale, sauf cataclysme. Évidemment, les Dupont, Alldritt, Atonio, Fickou, Marchand, Ntamack, Baille, Ramos et tous les titulaires et finisseurs réguliers du dernier 6 Nation en sont. A l’exception peut-être d’Ethan Dumortier, qui ne semble pas avoir encore passé l’épaule devant celle de Gabin Villière. A ceux-là, ajoutez Cameron Woki, blessé cet hiver mais qui, à l’heure d’écrire ces lignes, devrait tout de même faire partie des partants certains pour le Mondial. Idem pour Pierre Bourgarit qui, s’il a toujours été 4ème voire 5ème choix a son poste depuis 2020, devrait bénéficier du fait que seuls 3 talonneurs effectuent la préparation en ce moment. Et donc qu’aucun ne devrait être "éliminé".

XV de France. Avant le mondial, Matthieu Jalibert clôt le débat à l’ouverture des Bleus

Dans la foulée, cette équipe "élite" devrait donc enfin être alignée contre les Fidji à la mi-août, avant d'enchaîner contre l'Australie au Stade de France pour l'ultime répétition avant le grand évènement de l'ouverture du Mondial face aux All Blacks, le 8 septembre. Reste à savoir désormais si cette équipe revêtra une voire plusieurs surprises. Le match amical de ce samedi face aux Scots devrait nous donner un premier élément de réponse.

Liste "premium" : Baille - Wardi - Marchand - Mauvaka - Bourgarit - Atonio - Falatea - Flament - Willemse - Taofifenua - Woki - Cros - Ollivon - Alldritt - Macalou - Dupont - Lucu - Ntamack - Jalibert - Villière - Danty - Fickou - Penaud - Ramos