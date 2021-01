XV de France - Quels changements dans la liste pour le Tournoi entre 2020 et 2021 ?

En l'espace d'un an, la liste du XV de France a beaucoup évolué. Certains joueurs ont marqué des points à l'automne et s'invitent pour le Tournoi 2021.

Ce lundi, le staff du XV de France a dévoilé une liste de 37 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2021. C'est cinq éléments de moins que lors de la première annonce du 8 janvier 2020. En effet, la LNR et la FFR ainsi que les clubs ont cette fois-ci convenu de renforcer le groupe ponctuellement afin de ne pas trop impacter les formations de Top 14 pendant cette période marquée par les doublons. Aussi, il est logique de voir une liste de sortants assez importante.

Les sortants

Ils sont 17 à quitter le groupe par rapport à la liste initiale de Fabien Galthié. On note que quatre joueurs, à l'instar de Romain Ntamack, sont indisponibles après une blessure. D'autres paient la première partie de saison compliquée de leur club. On pense ici aux Bordelais qui roulaient sur le Top 14 à l'époque du Tournoi 2020 mais ont eu plus de mal en cette saison. Ainsi Woki, Lucu, Cazeaux et Poirot n'ont pas été rappelés. Le dernier cité a pris sa retraite mais en ce qui concerne Woki, il aurait tout à fait pu avoir sa place. Le 3e ligne s'est cependant blessé contre le LOU le week-end dernier. Ces 5 joueurs qui ont rebattu les cartes depuis la première liste de Fabien GalthiéLes grands gagnants de cette liste, ce sont ceux qui ont été retenus à l'automne pour l'Autumn Nations Cup. Kolingar fait partie de ceux-là, tout comme Jelonch. On pense aussi à Brice Dulin, qui était loin des Bleus il y a encore quelques années. L'arrière tourne très fort à La Rochelle, leader du Top 14 jusqu'à cette 14e journée et son match reporté contre le Racing 92. Comme Dulin, Atonio fait son retour en première où il pourrait côtoyer son coéquipier Bourgarit, très en vue en championnat. Le talonneur a récemment inscrit un triplé, ce qui n'était pas arrivé à un numéro 2 depuis 2011. Tous pourraient cependant ne pas avoir leur chance dans ce Tournoi tant la concurrence est solide. On pense à Rebbadj et Couilloud, vus à l'automne, mais qui ont devant eux des cadres des Bleus. Pierre Bourgarit claque un triplé, une rareté en Top 14 pour un talonneur ?

Les entrants

