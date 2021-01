Ces 5 joueurs qui ont rebattu les cartes depuis la première liste de Fabien Galthié

La liste dévoilée par Fabien Galthié pour le Tournoi 2021 pourrait comporter quelques changements suite aux bonnes performances de certains joueurs.

Il y a un an jour pour jour, le nouveau sélectionneur du XV de France Fabien Galthié dévoilait sa première liste pour le Tournoi des 6 Nations 2020. Le technicien avait obtenu des instances qu'il appelle 42 joueurs. À ce moment-là, on n’imaginait pas que la saison serait totalement chamboulée. Que les Bleus n'iraient pas en tournée en Argentine, qu'ils ne recevraient pas les Springboks à l'automne et qu'au lieu de ça, ils joueraient une toute nouvelle compétition à l'automne pour combler les pertes des fédérations. Au final, cette Coupe d'Automne des Nations s'est révélée être une belle surprise avec des rencontres spectaculaires à l'image de cette finale Angleterre/France mémorable. Et bien que des matchs aient été annulés, le staff, forcé par l'accord entre la Ligue et la Fédération, a pu tester de nouveaux joueurs. Si bien que la liste qui devrait être dévoilée lundi pour le 6 nations 2021 pourrait comporter plusieurs changements dans ses lignes. En l'espace d'un an, certains éléments ont en effet prouvé leur valeur. D'autres ont confirmé ou bien rappelé au patron des Bleus qu'ils étaient encore dans le coup.

Il y a un an, Brice Dulin jouait encore pour le Racing 92. Sa dernière sélection remontait à 2017 et il n'était plus l'arrière de poche que l'on avait connu en raison de nombreuses blessures, physiques (rupture des ligaments croisés) et psychiques (perte de son père). A son poste, Thomas Ramos était l'option sûre devant les néo-Tricolores Bouthier et Hamdaoui, dont on attendait énormément. Finalement, celui qui a brillé pendant le Tournoi, c'est Bouthier. A ce moment-là, Dulin était loin de s'imaginer avec le maillot bleu sur les épaules. Et pourtant, le destin a voulu que l'encadrement le rappele à Marcoussis après son passage au Stade Rochelais. En l'espace de deux matchs face à l'Italie et l'Angleterre, l'ancien Agenais a rebattu les cartes à l'arrière si bien que le Parisien Hamdaoui ne semble plus faire partie de l'équation à trois avec le Toulousain Ramos et le Montpelliérain Bouthier. Très solide dans les airs, Dulin s'est aussi rappelé aux bons souvenirs des supporters avec de belles courses dans les défenses. Si bien qu'à 30 ans, il semble avoir retrouvé une seconde jeunesse qui pourrait bien le mener jusqu'à la Coupe du monde en France. Jalibert raffute, perce et sert parfaitement Dulin pour l'essai face aux Anglais ! [VIDEO]