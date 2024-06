XV DE FRANCE. Première de Frisch et de Jurand, Serin en patron ? La compo probable des Bleus face à l'Argentine

Pour le premier match de la tournée estivale face à l'Argentine, le staff des Bleus aura le choix parmi les 42 joueurs sélectionnés. Voici une première composition probable.

Un pack avec une multitude de possibilités

Pour la première composition de l'été du XV de France, Fabien Galthié et son staff vont devoir se casser la tête ! En l'absence des principaux cadres, et des potentiels vainqueurs du Top 14, l'équipe qui affrontera les Pumas aura un tout autre visage que lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Forcément, sans les Toulousains, ce XV de départ et ce pack n'ont plus vraiment le même visage, mais un vivier important est à la disposition du staff tricolore. Pour rester compétitif et lancer des jeunes dans le grand bain, plusieurs joueurs déjà habitués à la scène internationale soutiendront les jeunes pousses.

Pour commencer, Jean-Baptiste Gros, Gaëtan Barlot et Georges-Henri Colombe devraient être titulaires, eux qui ont déjà tous connu l'équipe de France. Sur le banc, nous attendons aussi des joueurs expérimentés avec Sébastien Taofifenua, Teddy Baubigny et Demba Bamba.

Dans la cage, ce devrait être bien moins âgé, car l'attelage qui pourrait débuter était celui de l'équipe de France des moins de 20 ans l'été dernier. Hugo Auradou représente une solution crédible en numéro 4, tandis que Posolo Tuilagi pourrait profiter de l'absence de Meafou, de Flament, de Woki mais aussi de Taofifenua pour redevenir titulaire.

Pour la troisième ligne, les possibilités sont presque infinies et de nombreux joueurs méritent leur place. Néanmoins, au poste de numéro 8, Jordan Joseph semble avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Sur les flancs de la mêlée, Lenni Nouchi pourrait connaître sa première sélection avec une titularisation tandis que le valeureux Judicaël Cancoriet pourrait être récompensé de sa saison aboutie par un retour en Bleu, six ans après sa dernière sélection !

Serin en patron

Est-ce que ce sera enfin l'heure de gloire de Baptiste Serin en équipe de France ? Après un rendez-vous manqué lors de la dernière Coupe du monde, une désillusion totale avec une blessure en février dernier pour le 6 Nations, tous les voyants paraissent au vert pour cette tournée d'été.

Joueur le plus capé de la liste des 42, Serin pourrait même porter le brassard de capitaine, en témoignent ses nombreuses prises de parole lors des entraînements collectifs. Le Toulonnais sera, sans trop de surprise, titulaire face aux Pumas, et devrait être accompagné d'un autre membre du XV de France ces dernières années, en la personne d'Antoine Hastoy.

Pour la paire de centres, pas de Fickou en vue, ni de Danty ou encore de Depoortere, mais bel et bien le plus Irlandais des Français, Antoine Frisch. Le futur joueur de Toulon devrait être aligné en premier centre, avec Émilien Gailleton comme binôme. Cette association a semblé être convaincante face à la Roumanie.

Aux ailes, des places sont à prendre sans les Bordelais et Toulousains et Joris Jurand pourrait sauter sur l'occasion. Le Clermontois réalise une belle saison et sa titularisation ne serait pas une vraie surprise. De l'autre côté, c'est certainement la révélation de l'année en Top 14, le Palois Théo Attissogbe mérite sa place pour cette tournée, et il devrait vite connaître ses premières minutes internationales.

À l'arrière, le choix reste délicat entre Melvyn Jaminet, qui était titulaire en Bleu il n'y pas si longtemps de cela, et Léo Barré, qui peut évoluer à différents postes, mais qui a joué le dernier Tournoi des 6 Nations avec le numéro 15 dans le dos. Ce devrait donc être le jeune parisien qui entame la rencontre.