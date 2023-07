XV de France. Poste par poste, que sont devenus les champions du monde u20 de 2019 ?

C'était il y a maintenant 4 ans, que nos Bleuets avaient réalisé un doublé historique, lors de la Coupe du monde. Revenons sur les joueurs qui ont permis à la France de se hisser à la première place.

2019, pour un doublé

Déjà sur le toit du monde en 2018, les coéquipiers de Louis Carbonnel étaient parvenus à remporter une fois le titre ultime en 2019, avec une équipe bien jeune. Aujourd'hui, des membres importants de l'équipe de France découlent de cette génération en or ! Intéressons-nous aux 15 joueurs titulaires ayant participé à la finale face à l'Australie !

(1) Jean-Baptiste Gros

Titulaire indiscutable chez les Bleuets durant les Coupes du monde 2018 et 2019, Jean-Baptiste Gros a logiquement confirmé une fois chez les professionnels. Le pilier droit est devenu un cadre du RC Toulon, et accumule déjà 21 sélections en équipe de France. Ce dernier devrait faire partie de l'aventure en France dans quelques mois.

C'est sans doute un des visages les moins connus de cette équipe de France championne du monde, mais un membre indéboulonnable. Il faisait partie des "premières années" lors de ce sacre mondial, ce qui est également remarquable. Désormais, Théo Lachaud continue son parcours du côté d'Aurillac en ProD2, où il alterne entre la place de titulaire et de remplaçant. Cette saison, il a participé à 12 matchs.

Solide pilier gauche (1m90 et 115 kg), Alex Burin avait réalisé de superbes performances sous la tunique bleue. Formé à Saint-Nazaire, puis à Agen, Burin n'a plus quitté son club avec qui il a connu le Top 14 tout comme la Pro D2. Aujourd'hui, le champion du monde est devenu un joueur important du système de jeu agenais, et a réalisé une saison à 23 matchs ! Il était d'ailleurs titulaire lors des barrages.

(4) Killian Geraci

Également victorieux de la compétition en 2018, Killian Géraci était donc un cadre en 2019. Révélé très tôt au plus haut niveau, le géant du LOU accumule déjà une grosse expérience chez les professionnels avec pas moins de 96 matchs. Très utilisé ces dernières saisons à Lyon et à Grenoble, Géraci a eu moins de temps de jeu cette saison, notamment avec la concurrence de Taofifeinua et de Lambey. Néanmoins, ce dernier compte tout de même 4 sélections en équipe de France, lors de la tournée d'Automne et en Australie.

Notre robuste numéro 5 (1m95, 120kg), était un joueur majeur du 8 de devant ! Malgré son an d'avance, l'ancien Toulonnais avait apporté sa combativité au collectif. En 2020, ce dernier décida de rejoindre le Castre Olympique, avec qui il s'est véritablement imposé en deuxième ligne. Malgré les changements d'entraîneurs dans le Tarn, Florent Vanverberghe reste un atout de taille.

(6) Matthias Haddad

C'est la véritable révélation de la Coupe du monde u20 en 2019 ! Surclassé avec deux ans d'avance, le troisième ligne de La Rochelle avait livré une copie parfaite du début à la fin de la compétition. Son ascension fulgurante s'est rapidement confirmée à l'étage au-dessus, et ce dernier a été sacré champion d'Europe avec les maritimes, en 2022. Malheureusement, des pépins physiques ont freiné ses ambitions cette saison. Il n'a joué que quatre rencontres.

(7) Thibault Hamonou

Thibaut Hamonou est un habitué des équipes de France, et a participé à toutes les compétitions possibles ! Le Palois avait été un des leaders de combats durant la campagne mondiale, aux côtés d'Haddad et de Joseph. Passé par le Stade Toulousain en Crabos et en Espoir, Hamonou évolue depuis à Pau, avec qui il a connu le Top 14. Malgré de bonnes performances, le troisième ligne aile ou centre manque de temps de jeu dans le Béarn, et n'a joué que 17 matchs en deux ans.

(8) Jordan Joseph

Le meilleur marqueur et joueur de la Coupe du monde 2018 était évidemment le titulaire lors de la finale 2019 ! Véritable ovni sur la scène internationale des moins de 20 ans, Jordan Joseph était annoncé comme une pépite montante. Malgré une bonne première saison en Top 14 à 18 ans, l'ancien joueur de Massy n'avait pas confirmé tous les espoirs placés en lui les deux saisons suivantes. Néanmoins, après deux ans réussis à Pau, Joseph revient au Racing 92 avec la ferme intention de s'imposer.

Le numéro 9 de l'équipe de France a connu des débuts chez les professionnels tout simplement exceptionnels ! Formé à Biscarosse, c'est au Stade Montois que le demi de mêlée a découvert les joutes de la Pro D2. Très utilisé par le staff Montois, Cply a réalisé une saison 2021-2022 de tous les records, emmenant son équipe jusqu'en Access Match face à Perpignan. Cette année-là, il a été élu meilleur joueur de la Pro D2. En juin dernier, il a rejoint le MHR, avec qui il s'est aussi imposé, mais a dû faire face à des problèmes physiques. Néanmoins, il a participé à plusieurs rassemblements avec l'équipe de France.

Autre champion du monde 2018, le joueur de Toulon est aussi un des grands artisans de la victoire en 2019. Celui qui avait poussé Romain Ntamack au centre a, lui aussi, jouait très tôt en Top 14, avec Toulon. Double finaliste de la Challenge Cup avec le RCT, Louis Carbonel avait fait de la rade son jardin, et enchaînait les matchs chaque année. Il avait aussi connu l'équipe de France à six reprises, sans jamais s'imposer malheureusement. Cette saison, lui aussi a rejoint Montpellier, mais trouve plus de difficultés à livrer de bonnes performances. Il reste tout de même un joueur cadre de l'effectif des Cistes, avec 29 matchs pour 22 titularisations.

(11) Donovan Taofifeinua

La pépite auvergnate avait été très en vue lors de la compétition, et avait même joué à l'arrière. En Top 14, Donovan Taofifeinua n'a réalisé qu'un seul match à Clermont, avant de prendre la direction du Racing 92, où il est devenu un titulaire indiscutable. Malgré la forte concurrence, le cousin de Romain et Sebastien a joué 65 matchs, dont 59 en tant que titulaire ! Appelé régulièrement dans les groupes de préparation en équipe de France, ce dernier n'a pourtant pas encore goûté au niveau international.

Le solide premier centre de l'équipe de France avait fini dans les trois meilleurs passeurs après contact de la compétition ! Après avoir découvert tôt la Pro D2 avec Massy, Delbouis avait gagné une place de titulaire au Stade Français à seulement 19 ans ! Depuis, Delbouis ne cesse de progresser, et s'affirme aujourd'hui comme un des meilleurs centres du Top 14 ! Annoncé un temps comme la doublure de Danty, il ne prendra pas part à la prochaine Coupe du monde en France.

Lui aussi fait partie de l'aventure de 2018, et a été un des atouts phare du sacre de 2019. Arthur Vincent est sans doute un des joueurs de ce groupe à avoir le mieux réussi chez les professionnels ! En effet, le centre de Montpellier est devenu un cadre de son club, ce qui lui a permis d'être titulaire en équipe de France, lors du Tournoi des 6 Nation qui a suivi la Coupe du monde u20 ! Ce dernier s'est imposé comme un joueur indispensable aux Bleus, et compte déjà 14 sélections. Néanmoins, des blessures à répétition l'ont empêché de poursuivre son idylle depuis deux saisons. Pour autant, sa confiance semble inébranlable en Tricolore, et Vincent a été appelé pour préparer la Coupe du monde, et devrait faire partie des 33 joueurs sélectionnés.

Lors de la saison 2018-2019, il a joué tous les matchs de l'équipe de France, titulaire, sans ne laisser une seule minute à un remplaçant ! Vincent Pinto a connu de bonnes saisons à Pau, où son temps de jeu a été au niveau des espérances placées en lui. Cependant, après une saison plus compliquée et ponctuée d'une blessure, l'ailier va quitter le Béarn pour Colomiers en Pro D2. Il fait aussi partie des joueurs ayant une double nationalité. De ce fait, Pinto joue pour l'équipe du Portugal, avec qui il a joué 8 rencontres cette année. Il sera de la partie pour la Coupe du monde en France.

Que ce soit à l'aile ou à l'arrière, Matthis Lebel a été un joueur indispensable de l'équipe de France u20. Formé au Stade Toulousain, l'ailier supersonique a gravi les échelons rapidement jusqu'à devenir un joueur incontournable du système de jeu de Mola. Lebel a gagné tous les titres possibles avec son club, et est même devenu deuxième meilleur marqueur du Top 14 en 2021. Fort de ses bonnes performances, il compte 5 sélections en équipe de France.

