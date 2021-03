XV de France. L'énigme Le Roux, des changements possibles : quel pack pour défier les Gallois ?

Après les arrières, on vous propose de sélectionner vos avants pour débuter le choc de ce samedi, contre le Pays de Galles.

XV de France - Continuité à la charnière, le cas Fickou à l'aile : quelle ligne de 3/4 face aux Gallois ?

La première ligne

Si Camille Chat est probablement le n°16 précieux de la planète rugby, le poste de numéro 2 revient à Julien Marchand, et personne ne peut remettre ce statut en cause. Encore très bon sur la pelouse de Twickenham, le Toulousain va avoir du boulot dans les rucks contre le Pays de Galles, comme dans son duel avec Ken Owens. On a hâte. Sans surprise, Pierre Bourgarit devrait à nouveau être absent de la feuille de match.

Chez les piliers gauches, Cyril Baille est aussi partant certain. Le second spécialiste du poste, Jean-Baptiste Gros, n'a pas de concurrent. Le Toulonnais sera donc sur le banc contre les Gallois.

A droite, Uini Atonio est (avec Arthur Vincent qui remplace Jonathan Danty) le seul changement dans le groupe. Sera-t-il sur la feuille de match ? Vu le statut de Mohamed Haouas, le Rochelais devrait se contenter d'un poste de remplaçant. Sauf si le staff choisit la continuité, en laissant Dorian Aldegheri sur le banc. C'est le Castrais Hounkpatin qui a quitté le groupe.

La deuxième ligne

Le coup dur de la semaine passée est venu du forfait de Bernard Le Roux. Sauf que son remplaçant, Romain Taofifenua, a livré sa meilleure prestation depuis ses débuts internationaux. Une excellente nouvelle, et un complément parfait pour Paul Willemse. Reste que Le Roux reste indiscutable. La FFR n'a pas communiqué sur son retour, mais le Racingman est resté à Marcoussis, où il se fait soigner (élongation à la cuisse) en accord avec son club. Peut-il être la surprise du chef ?

6 Nations 2021. Le banc pas au niveau, la gestion des changements... Ce qui n'a pas fonctionné face aux AnglaisCyril Cazeaux a souffert lors de sa rentrée en jeu. Le quatrième homme, Swan Rebbadj, pourrait donc s'inviter sur la feuille de match.

Et vous, quel serait votre choix ?

La troisième ligne

Charles Ollivon et Anthony Jelonch sont intouchables. Reste l'éternelle question : qui leur associer ? Comme depuis le début du 6 Nations, en l'absence de François Cros, la dernière place de titulaire se joue entre Dylan Cretin et Anthony Jelonch. Très bon en Irlande, ce dernier a pourtant été placé sur le banc en Angleterre. Et n'est même pas entré en jeu...

Avec six avants sur le banc, Cameron Woki a fait sa première apparition du Tournoi. Et si le staff devait en fait trancher entre ces trois-là ? Si vous étiez William Servat, qui choisisseriez-vous ? A vos votes !