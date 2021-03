XV de France - Continuité à la charnière, le cas Fickou à l'aile : quelle ligne de 3/4 face aux Gallois ?

Comme chaque semaine précédent un match des Bleus, on fait le point sur la possible composition d'équipe. Place aux arrières.

Les demis de mêlée

Antoine Dupont est indispensable. Si bien que personne n'envie la place de Baptiste Serin depuis le début du 6 Nations. Le Toulonnais n'était pas rentré en Irlande. Il n'a pas non plus quitté sa veste pour le match contre l'Angleterre... Un terrible désaveu pour lui, même si le statut de Dupont ne se discute pas. Censé débuter contre l'Ecosse (Dupont étant positif), Serin peut-il bousculer in extremis la hiérarchie dans la dernière ligne droite ?

Sans doute pas. Mais le staff ne doit pas l'oublier, car il en aura forcément besoin.

Baptiste Couilloud est également dans le groupe, mais le Lyonnais part d'encore plus loin.

Les ouvreurs

C'était la principale question sur le XV de départ, la semaine passée. Jalibert ou Ntamack ? Ntamack ou Jalibert ? Le staff tricolore a tranché en faveur du Bordelais, laissant un Ntamack de retour de blessure sur le banc.

Ntamack ou Jalibert, qui titulariser face à l'Angleterre ? L'avis de la Rédac'Et Jalibert a parfaitement rendu la confiance de Galthié, sortant l'un de ses meilleurs matchs. Habile face aux perches, tranchant ballon en main, décisif sur l'essai de Penaud... Sur le banc, Ntamack a assisté au spectacle pendant 80 minutes, sans que sa non-entrée en jeu fasse débat, contrairement à la rotation pour le poste de demi de mêlée.

Sur la phase ascendante, Jalibert est donc favori pour débuter contre le Pays de Galles. Est-il également votre favori ? Anthony Bouthier reste un joker à l'ouverture, pourquoi pas sur le banc comme en Irlande.

Les centres

C'est l'un des deux changements du groupe France, avant le défi contre les Diables Rouges. Absent contre l'Angleterre car jugé contagieux, Arthur Vincent réintègre l'équipe. Mais à quelle place ? Impeccable contre l'Italie et l'Irlande, Vincent a laissé sa place à Virimi Vakatawa. Disons-le tout de suite : le Fidjien d'origine est intouchable.

Pari gagnant ou manque de rythme logique : on a suivi le match de Virimi Vakatawa face à l'AngleterreL'autre centre ? Gaël Fickou, le patron des lignes arrières. A priori, Vincent devra donc s'asseoir sur le banc (comme en 2020), ou même en tribunes... Sauf si le staff nous sort la carte spéciale, à savoir aligner Fickou à l'aile pour un duo Vincent - Vakatawa au milieu de terrain.

Jonathan Danty ayant quitté Marcoussis, Yoram Moefana est le quatrième homme au centre.

Les ailiers

Gabin Villière n'est plus là, et Teddy Thomas a répondu présent en Angleterre. La logique voudrait qu'il poursuive, avec Damian Penaud, auteur d'un essai de finisseur à Twickenham. Mais on l'a vu plus haut, le staff peut aussi faire confiance à Gaël Fickou, et donc sacrifier Penaud ou Thomas. Ni l'un ni l'autre ne sont réputés pour leur grosse défense individuelle. Et la forme de Louis Rees-Zammitt pourrait changer la donne, et pousser la titularisation de Fickou.

Comme Couilloud ou Moefana, Donovan Taofifenua est plus en retrait.

Les arrières

Brice Dulin est le patron, en 2020/2021. S'il s'était imposé l'an passé, Anthony Bouthier ne peut que se contenter de son nouveau statut, logique vu la forme du Rochelais. Matthieu Jalibert est une alternative, en cours de rencontre.