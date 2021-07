XV de France - Le staff a-t-il eu raison d'emmener 9 joueurs sans les faire jouer ? Le duel de la rédac' !

Neuf joueurs auront voyagé en Australie... pour rien, sans jouer la moindre minute. Logique ou pas ?

Non, ce n'est pas normal

Clément

L’équipe de France n’est pas une kermesse, c’est une certitude. À la veille d’un dernier match qui pourrait faire remporter cette tournée australienne aux Bleus, pourquoi débattre sur le négatif, quand le positif est à portée de main ? Comment parler de l’individuel quand le collectif devrait primer ? Justement parce que l’état d’esprit d’une équipe dépend bien souvent de l’état d’esprit de ses membres. Et qu’on peut bien imaginer la déception chez les Fourcade, Le Bail, Segonds, Raka, Cordin, Buros ou Vili, là où la blessure a pu justifier le cas de certains (psoas pour Sobela, crête iliaque pour Vanverberghe).

En ne faisant pas jouer l’intégralité de ses joueurs, Fabien Galthié met-il en péril le collectif ? Pas forcément. D’abord parce que le staff a justifié son management auprès des principaux intéressés. Ensuite, parce que l’objectif commun, les matchs rapprochés et la fin de cette tournée doivent faciliter la digestion de ces choix. Enfin, parce que ceux qui apparaissent comme des 4es voire 5es choix pourraient ne jamais revenir chez les Bleus, d’ici au Mondial 2023, quand les blessés et les finalistes reviendront à l’automne, ou lors du prochain 6 Nations.

On peut quand même s’interroger sur la présence de certains à l’autre bout du monde, dans un tel contexte (saison à rallonge, quatorzaine à l’hôtel…). Quid de la santé des joueurs, quand un Melvyn Jaminet va enchaîner trois titularisations en dix jours, à un poste où Anthony Bouthier et Romain Buros étaient disponibles ?

Il faudra aussi régler le problème de mise à disposition des joueurs. Ceux retenus pour cette tournée sont censés manquer le début du TOP 14. Les “recalés” des feuilles de match auront-ils droit à une dérogation ? Beaucoup de questions qui se feront pressantes, surtout si le XV de France venait à s’incliner ce samedi.

Oui c'est normal

Louis

On le sait tous, Fabien Galthié a dû composer sans la majorité de ses cadres pour cette Tournée en Australie. En raison des conditions sanitaires et de l’enchaînement des rencontres, le sélectionneur du XV de France s’est également vu dans l’obligation de composer un groupe élargi de 42 joueurs. Dans ce cas-là, compliqué de faire jouer l’ensemble du contingent tricolore.

Galthié a, qui plus est, sûrement dû prévenir ses troupes à l’aube de la tournée, sur la possibilité de voir certains joueurs ne pas disputer la moindre minute en Australie. Surtout, les Bleus sont plus que jamais en course pour remporter une tournée historique. La donne aurait été différente si ces derniers s’avançaient avec deux défaites (ou deux victoires !) au compteur avant la rencontre de samedi et une large revue d’effectifs aurait alors été faite.

