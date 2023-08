XV DE FRANCE. Le jeu au pied : l’arme offensive qui a mis les Australiens à terre

Face à l'Australie, le XV de France a réussi à mettre en place son fameux jeu de dépossession. Une stratégie symbolisée par les nombreux jeux au pied offensifs des Bleus.

Depuis plusieurs années désormais, l'on ne cesse d'entendre parler de ce fameux jeu de dépossession. Une stratégie chère à Fabien Galthié et son staff, qui consiste grosso modo à laisser le ballon à l'adversaire dans son camp, en occupant grâce à un jeu au pied long et précis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le XV de France a réussi à mettre en place ce plan de jeu face à l'Australie.

Laissant souvent l'initiative aux Wallabies, Antoine Dupont et les siens ont réussi à être réalistes sur leurs phases de jeu, tout en essayant de jouer un maximum dans le camp adverse. Guidés par un Thomas Ramos encore excellent dans ce domaine, les Bleus ont souvent su inverser la pression, hormis quelques actions en début de rencontre.

Le temps de rentrer dans le match certainement, puisqu'ensuite, les Français n'ont cessé de renvoyer les Australiens dans leur camp, grâce à la longueur de jeu au pied de leur arrière et de leur charnière. Sans parler des nombreux jeux au pied à suivre, délivrés alors que les Bleus étaient dans l'avancée afin de mettre la pression aux Wallabies dans leurs 22 mètres.

COUPE DU MONDE. Blessures, surprises, succès… Que retenir de la préparation du XV de France ? Dupont - Jalibert : le pied leur va si bien

L’une des attractions de ce dernier match de préparation était bien entendu l’association entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Un duo qui, comme vous le savez, a fait de beaux dégâts dans la défense australienne. Incisifs en attaque, ces derniers se sont également montrés particulièrement adroits au pied. En effet, l’on a vu à plusieurs reprises les deux hommes tenter de passer le rideau australien avec des jeux au pied par-dessus.

Des tentatives qui se sont finalement avérées payantes, en témoignent le premier essai de Penaud, ainsi que celui de Villière, qui ont tous les deux débouché sur une passe au pied de Dupont et Jalibert. Sans parler bien sûr des sorties de camp d’Antoine Dupont, toujours aussi longues et précises.

RÉSUMÉ VIDÉO. Un XV de France fantasque étrille l’Australie en fin de matchHabituellement connus pour être de redoutables attaquants balle en main, Dupont et Jalibert ont su montrer à ceux qui ne le savaient pas encore qu’ils étaient également très bons au pied. D’ailleurs, si vous suivez les deux joueurs en club, vous avez déjà pu observer cette capacité qu’ont ces derniers à savoir trouver les espaces libres dans le dos des défenses, soit pour eux-mêmes, soit pour un partenaire. Une capacité qui a été révélée au grand public ce dimanche. De quoi se fondre parfaitement dans le plan de jeu adopté par les Bleus.

Finalement, 3 des 4 essais du XV de France ont été inscrits suite à un jeu au pied. Une statistique qui dénote de la volonté des Bleus d’utiliser le pied comme une arme offensive, et pas seulement comme un moyen de se dégager. D’autant qu’avec des joueurs aussi rapides que Dupont, Jalibert, Villière ou Penaud, la pression mise par les Tricolores se montre souvent efficace.

Nul doute que nous verrons donc cette stratégie lors de la Coupe du Monde, en particulier face à de grosses nations comme la Nouvelle-Zélande. En revanche, attention à ne pas trop en abuser, afin de ne pas s’enfermer dans un jeu stéréotypé. Mais au vu des joueurs du XV de France, nous ne devrons pas avoir trop de soucis à se faire…

VIDÉO. XV de France. Dupont offre un caviar à Penaud après un festival de Danty, Jalibert et Fickou