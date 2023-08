COUPE DU MONDE. Blessures, surprises, succès… Que retenir de la préparation du XV de France ?

Ce dimanche, le XV de France a disputé son dernier match de préparation à la Coupe du Monde, face à l’Australie.

On y est. Après plus de deux mois de travail intensif, le XV de France a clôturé sa préparation à la Coupe du Monde ce dimanche, face à l’Australie. Un large succès 41 à 17, qui a globalement rassuré les supporters à deux semaines du match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande. Une victoire qui met un terme à la préparation des Bleus, qui vont désormais « basculer dans un autre univers », selon les mots du sélectionneur de Fabien Galthié.

Mais alors, après deux mois de stages qui auront conduit les Bleus de Marcoussis à Monaco, en passant par Capbreton, que retenir de cette préparation du XV de France ? Bien entendu, la première chose qui nous vient en tête est malheureusement le forfait de Romain Ntamack, touché sévèrement au genou. Une blessure qui va priver le 10 des Bleus d’une deuxième Coupe du Monde. D’ailleurs, l’ouvreur toulousain ne fut pas le seul à subir une blessure pendant la préparation. L’on pense à Yoan Tanga, Romain Taofifenua, Demba Bamba ou encore Cyril Baille. Fort heureusement, ces derniers n’ont pas connu la même gravité que Romain Ntamack.

Au final, le nombre de blessures est loin d’être catastrophique (même s’il reste cruel pour les concernés) quand on le compare à celui des autres nations. Après tout, le rugby reste un sport de contact, où le risque de se blesser est omniprésent. D’autant qu’il faut reconnaître que le staff des Bleus a fait tout son possible pour « lisser » un maximum le temps de jeu de chaque joueur. Résultat, de nombreux jeunes ont eu l’occasion de gagner leur place dans la liste finale. Et si certains comme Gailleton sont passés tout proche, d’autres ont réussi l’exploit de s’inviter au Mondial. Ce fut notamment le cas de Paul Boudehent (23 ans, 3 sélections), ainsi que de Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sélections).

Un bilan sportif globalement satisfaisant

Si jusqu’alors, nous avons parlé des blessures et surprises de cette préparation, attardons-nous désormais sur le bilan sportif. Et même si celle-ci n’a pas démarré de la meilleure des manières (défaite en Écosse), l’on peut globalement être content de la préparation de ce point de vue. Car après le revers en Écosse, les Bleus ont enchaîné 3 victoires de rang, en augmentant à chaque fois leur niveau de jeu. Et ce, peu importe les joueurs sur le terrain.

Tout ça pour dire que malgré quelques soucis durant ces deux mois de préparation, le bilan est globalement satisfaisant. Aux Bleus désormais d’hausser encore un peu plus leur niveau de jeu, afin d’être définitivement prêts pour l’ouverture de la Coupe du Monde, face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. En attendant, les Bleus auront quelques jours de coupure, avant de se tourner définitivement vers le début du Mondial.

