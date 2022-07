XV de France. La canicule au Japon ? Un pilier nippon confie perdre''cinq kilos à chaque entraînement''

Alors que les Bleus s'apprêtent à jouer leur premier test ce samedi, la canicule, doublée par une forte humidité, sévit de plein fouet au Japon.

Ah le Japon et son climat difficile... Si les Tricolores ont connu de fortes chaleurs lors de la fin de saison de Top 14, avec des températures dépassant allégrement les 30 degrés en journée, au pays des Nippons, il existe une donnée très rare en France : l'humidité. Et alors qu'à Toyota, théâtre du premier test match des Bleus, on annonce environ 35 degrés à l'ombre au moment du coup d'envoi ce samedi à 15h heure locale (8h en France), l'humidité devrait, elle, être de 70%. Des conditions extrêmes, dont certains locaux, pourtant habitués à ce climat, souffrent tout autant que les visiteurs.

C'est par exemple le cas de Keita Inagaki. Vous vous souvenez de ce solide pilier des Brave Blossoms, découvert par la plupart des observateurs lors du Mondial 2019 ? Eh bien il expliquait cette semaine perdre "cinq kilos à chaque entraînement" sous de pareilles conditions. "Je ne peux pas lutter contre le climat", a souri le principal intéressé en conférence de presse. "Je bois de l'eau. Et pas que pendant les matches. Je bois beaucoup d'eau. Je perds cinq kilos à chaque entraînement! Il va faire chaud samedi... mais ce sera pareil pour la France. Heureusement, il y aura des waterbreaks pendant le match", a ajouté le pilier aux 45 capes.

En effet et vu l'horaire de programmation du premier test (qui pose d'ailleurs question), il a été convenu qu'il y aurait un dispositif exceptionnel de mis en place. En l'occurrence, 3 waterbreacks par mi-temps, autour des 10e, 20e et 30e minutes (aux durées respectives de 1 min, 2 min et 1 mn). Un protocole bienvenu pour les Bleus comme pour les Japonais, qui devraient ainsi pouvoir nous proposer une rencontre de qualité, en dépit des conditions climatiques.