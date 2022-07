RUGBY. Nouveau forfait au Japon, pénurie de 10 avant d'affronter les Bleus

L'ouvreur titulaire du Japon Takuya Yamasawa a été testé positif au Covid-19. Les Brave Blossoms perdent leur troisième ouvreur et connaissent une pénurie de 10 avant d'affronter les Bleus.

C'est une véritable hécatombe qui touche actuellement le Japon. En plus des blessés, Horie, Noguchi et Saito ont, ce jeudi, été testés positifs au Covid-19. Et bien voilà désormais que l'ouvreur titulaire, Takuya Yamasawa a à son tour contracté le Covid-19. De ce fait, l'ouvreur de 27 ans, qui a réalisé une grande saison en League One, forfait, ne pourra pas participer à la rencontre face aux Bleus ce samedi (8h heure française). Un énième coup dur pour Jamie Joseph, le sélectionneur nippon.

Pour le remplacer, c'est le jeune Seunsing Lee (21 ans) qui prendra place à l'ouverture et vivra sa première expérience internationale. Pas l'idéal donc, au moment d'affronter une équipe de France certes remanié, mais qui reste très solide sur le papier. .