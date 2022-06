RUGBY. 3 cadres positifs au Covid-19, le Japon décimé au moment de recevoir la France

En plus de nombreux blessés, 3 joueurs clés du Japon ont été testés positifs au Covid-19. Ils manqueront donc l'ensemble de la tournée face au XV de France.

Voilà une mauvaise nouvelle de plus pour le Japon et son sélectionneur Jamie Joseph. Déjà amputés de plusieurs titulaires pour la réception de la France ce samedi (Matsushima, Labuschagne, Nakamura, Himeno, etc), voici que trois autres joueurs importants du groupe sont venus s'ajouter à la liste. En effet, le talonneur Shota Horie (67 sélections), le demi de mêlée Naoto Saito (7 sélections), et le très bon arrière Ryuji Noguchi (14 sélections), ont tous les trois été testés positifs au Covid-19. Ils seront donc absents pour les deux matchs face au XV de France. Un très gros coup dur pour les Nippons, Horie étant un cadre du groupe, tandis que Saito et Noguchi s'étaient imposés ces derniers temps dans le XV titulaire.

XV de France. Savez-vous combien restent-ils de survivants du dernier match face au Japon ?

De ce fait, ces deux-là sont respectivement remplacés par Kaito Shiegeno et Ryohei Yamanaka, tandis qu'au talon, prendra place le capitaine Atsushi Sakate. On remarque également dans cette composition d'équipe la présence de l'ancien capitaine, l'expérimenté Michael Leitch (33 ans, 73 sélections)